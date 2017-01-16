Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları, Samsun'da başladı.





Atatürk Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Ardeşen Gençlik, Sivas Belediyespor'u 41-23 yendi.



Günün diğer maçında ise Samsun Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u 26-22 mağlup etti.



Grupta yarın Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor ve Samsun Gençlik-Sivas Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.