Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Aksaray Belediyesi, deplasmanda Artsam Koleji'ni 26-24 mağlup etti.
Ligin 15. haftasında Atatürk Spor Salonunda oynayan müsabakanın ilk yarısı 13 -11 Aksaray Belediyesi'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Aksaray Belediyesi'nden Kiziban Kabal ve İlke Şen 5, Artam Koleji'nden ise Şenay Özel 8 golle takımlarının en çok skor üreten isimleri oldu.
Hentbol: Bayanlar Süper Lig - Artsam Koleji: 24 - Aksaray Belediyesi: 26
Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Aksaray Belediyesi, deplasmanda Artsam Koleji'ni 26-24 mağlup etti.
Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Aksaray Belediyesi, deplasmanda Artsam Koleji'ni 26-24 mağlup etti.
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