Hentbol: Bayanlar Süper Lig - Artsam Koleji: 24 - Aksaray Belediyesi: 26

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Aksaray Belediyesi, deplasmanda Artsam Koleji'ni 26-24 mağlup etti.

Hentbol: Bayanlar Süper Lig - Artsam Koleji: 24 - Aksaray Belediyesi: 26

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Aksaray Belediyesi, deplasmanda Artsam Koleji'ni 26-24 mağlup etti.

Ligin 15. haftasında Atatürk Spor Salonunda oynayan müsabakanın ilk yarısı 13 -11 Aksaray Belediyesi'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Aksaray Belediyesi'nden Kiziban Kabal ve İlke Şen 5, Artam Koleji'nden ise Şenay Özel 8 golle takımlarının en çok skor üreten isimleri oldu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Gazi Mustafa Kemal, Süper Lig, Aksaray, Atatürk
2
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads