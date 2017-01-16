Hem Çaldılar Hem de Kameraya Hareket Yaptılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, inşaat malzemeleri bulunan depoyu soyan yaşı küçük 3 hırsız, polis tarafından yakalanırken, güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızlardan birinin kamerayı fark edip el hareketi yaptığı görüldü.



Dün saat 17.00 sıralarında, Girne Caddesi üzerinde bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu depoya gelen 3 şüpheli, deponun kapısını levye ile açtı. 3 hırsız depoya girip, paket halinde bulunan inşaat malzemelerini tek tek taşıyıp, yol kenarına bıraktıkları tekerlekli araçlara yükledi. Yaklaşık 15 dakika boyunca depodan malzeme çıkarıp tekerlekli araçlarına koyan hırsızlardan kimse şüphelenmezken, hırsızlık olayını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Hırsızlardan biri gözetlemeci olarak etrafı kolaçan ederken 2 şüpheli rahat bir şekilde hırsızlıklarını tamamladı. Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlardan biri, güvenlik kamerasına dönerek el hareketi yaptığı görüldü. İş yeri sahibinin hırsızlığı fark etmesinin ardından durum polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettikleri 3 hırsızı yakalandı. 18 yaşından küçük olan hırsızlık şüphelisi 3 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - İZMİR