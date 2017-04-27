Hedwig ve Angry Inch Glam Rock Müzikali

Hedwig ve Angry Inch Glam Rock Müzikali, 27 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Hedwig ve Angry Inch Glam Rock Müzikali

Hedwig ve Angry Inch Glam Rock Müzikali, 27 Nisan'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

"Dünyanın dört bir tarafında defalarca sahnelenen Glam Rock Müzikali Hedwig ve Angry Inch, Doğu Alman trans şarkıcı Hedwig'in ve orkestrası Angry Inch'in dünya turnesini konu ediyor. 

Sinema uyarlaması ile Sundance'i kasıp kavuran kült Broadway müzikali ilk kez Türkçe uyarlaması ile "Kazan Dairesi" bünyesinde sahneleniyor. "Hedwig: Kız gibi bir oğlan çocuğu nasıl da komünist Doğu Berlin'den kaçıp uluslararası boyutta hiçe sayılmış bir şarkı yazarı olarak zar zor karşınızda durabiliyor? İşte bu akşam tam da bundan bahsedeceğim size..."

"Gelmiş Geçmiş En İyi Rock Müzikali" Rolling Stone Dergisi"

Eser: John Cameron Mitchell

Müzik: Stephen Trask

Çeviren/Şarkı Sözlerini Uyarlayan: Yılmaz Sütçü

Yöneten: Barış Arman

Koregraf/Müzik Direktörü: Didem Atasoy

Kostüm Tasarım: Tanju Babacan

Işık Tasarımı: Önder Arık

Dekor Tasarım: Yiğit Sütçü

Dramaturg: Dilek Tekintaş

Reji Asistanı: Damla Sezgin

Sahne Amiri: Barçın Çalış

Oyuncular: Yılmaz Sütçü, Ayşe Günyüz

Müzisyenler: Engin Özşahin, Sinan Altıparmak, Necmi Taşkıran, Eren Turgut, Can Kalyoncu

Afiş Koncept Tasarımı: Ceyda Türkön

Afiş Tasarımı: Beste Türkön

Fotoğraf Prodüksiyon: Fuat Mert Başol

Fotoğraf: Emrey Özcan

Afiş Makyaj: Burcu Taş & Esen Tan

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Hedwig ve Angry Inch Glam Rock Müzikali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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