HDP'nin Kalelerinde AK Parti ve MHP Oylarını Arttırdı

HABERLER.COM/ÖZEL Türkiye dün gece boyunca referandum heyecanını yaşadı. 'Evet' oyları az farkla da olsa 'hayır' oylarını geride bıraktı. Türkiye genelinde vatandaşların yüzde 51.4'ü 'evet' derken yüzde 48.6'sı 'hayır' dedi. Seçim sonucuna hiç kuşkusuz birçok etmen etki etti. Özellikle 9 milyon kişinin oy kullanmaması bu etmenlerin başında geldi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki oy oranları da 1 Kasım seçimlerine göre oldukça dikkat çekici.

1 KASIM'DA HDP'NİN KAZANDIĞI MUŞ VE BİTLİS 'EVET' DEDİ

1 Kasım seçim haritasıyla, 16 Nisan referandumu haritası incelendiğinde göze ilk çarpan farklılık 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin kazandığı Muş ve Bitlis'in 'evet' demesi. Böylece bu iki şehir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seçim haritasını da değiştirmiş oldu.



Asıl önemli unsur ise 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin kazandığı referandumda da 'hayır' diyen illerde AK Parti ve MHP bloğunun oylarını arttırmış olması. Ufak ufak hemen her şehirde olan bu yükselişin seçim sonuçlarına katkısı da yadsınamaz.



TUNCELİ'DE HAYIR ÇIKSA DA AK PARTİ - MHP BLOĞU OYLARINI YÜKSELTTİ

İlk örnek Tunceli...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de 1 Kasım Genel seçimlerine baktığımızda HDP'nin yüzde 55.9 CHP'nin ise yüzde 28.2 oy oranına sahip olduğu görülüyor. Aynı seçimlerde AK Parti 11.7 oy oranına sahipken MHP ise 2.6 oranında oy almış.



'Hayır' kampanyası yürüten HDP ve CHP'nin 1 Kasım Seçimlerindeki toplam oy oranı 84.1 yapıyor. Peki referandumda gelen sonuç ne? Yüzde 80.4 'hayır'. Daha da çarpıcısı ise AK Parti-MHP bloğunun Tunceli'de oylarını 1 Kasım seçimlerine oranla 5.3 arttırmış olması. HDP-CHP bloğu 3.7 düşerken AK Parti-MHP bloğunun 5.3 artması arada yüzde 9'luk bir fark oluşturuyor.

DİYARBAKIR'DA OLUŞAN FARK CİDDİ BOYUTLARDA

Gelelim Diyarbakır'a...

Diyarbakır'da 1 Kasım Seçimlerinde HDP yüzde 72.8 oy alırken CHP ise 1.6 oranında oy aldı. AK Parti ise aynı seçimlerde yüzde 21.4 oy alırken MHP 0.6 oranında oy topladı.



HDP ve CHP'nin 1 Kasım'daki toplam oy oranları yüzde 74.4 ederken AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranları yüzde 22 yapıyor. Ancak bu rakamlar refaranduma yansımamış durumda. Öyle ki Diyarbakır'da vatandaşların yüzde 67.6'sı 'hayır' derken yüzde 32.4'ü 'evet' dedi. Aradaki fark ise oldukça dikkat çekici. Sonuçlara göre HDP-CHP bloğu oylarını 6.8 düşürürken AK Parti-MHP bloğu oylarını yüzde 10.2 arttırdı. Böylece arada oluşan fark yüzde 17 olarak göze çarpıyor.



EN DERİN ÇATLAK ŞIRNAK'TA

Şırnak'ta da durum farksız...

1 Kasım seçimlerinde Şırnak'ta HDP Şırnak'ta yüzde 85.5 oy alırken CHP 1.1 oranında oy aldı. İki partinin toplam oy oranı 86.6 olarak gözükse de referandum da çıkan yüzde 71.7'lik 'hayır' oranı oyların yüzde 14.9 düştüğü anlamına geliyor.



Aynı ilde 1 Kasım Seçimlerinde AK Parti 11.1 oy alırken MHP'nin 1.2 oy aldığı grülüyor. İki partinin toplam oy oranı 1 Kasım'da 12.3 iken referandumda bu oran 28.3'e fırlamış durumda. Dolayısıya bir önceki seçime göre oy oranı yüzde 16 oranında artmış. Bir taraf yüzde 14.9 düşerken bir tarafın yüzde 16 yükselmesi ise arada yüzde 30.9'luk bir fark oluşturuyor.



Güneydoğu'nun diğer illerinde özellikle Hakkari'de de aynı farklar oluşmuş durumda. Yani haritaya bakıldığında 'hayır' güneydoğu ve Doğu illerinde kazansada oy oranlarında ciddi düşüşler AK Parti ve MHP oylarında da yükseliş olduğu anlaşılıyor.