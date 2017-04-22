Hayvanlar ve Çocuklar

BİZİ SİZE, BİZİ İZLEYEN ANLATSIN, SİZDE BAŞKASINA.. Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : İstanbulİlce : AtaşehirMekan : İstanbul MU SahneMekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.

Hayvanlar ve Çocuklar

BİZİ SİZE, BİZİ İZLEYEN ANLATSIN, SİZDE BAŞKASINA..


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : İstanbul MU Sahne

Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.Kat

Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Hayvanlar ve Çocuklar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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