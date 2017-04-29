Hayırsever Turhan'dan Karacalar'a Spor Salonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi, babası ve eşi adına İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi yaptıran hayırsever işadamı Seyhan Cengiz Turhan, okulların bahçesinde kendi adına spor salonu yaptırdı.



Manavgat'ın Karacalar Mahallesinde bulunan anne-babası ve eşi adına yaptırdığı 3 okul, laboratuar ve kantinin yer aldığı kompleks içerisinde yaptırılan Seyhan Cengiz Turhan Kapalı Spor Salonu törenle hizmete açıldı. Törene Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Hayırsever Turhan ailesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve Manavgat protokolü katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Manavgat Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat'ta 10 müstakil anaokulu, 72 ilkokul, 45 ortaokul, 28 lise olmak üzere toplam 155 okulda 45 bin 78 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek "bu okullarımızda şimdiye kadar var olan 5 tane spor salonumuz vardı. Değerli hayır severimizin yaptırdığı bu spor salonu ile birlikte spor salonu sayımız 6'ya çıktı. Daha önce bulunduğumuz yerde hayırseverimiz bir ilkokul bir ortaokul ve bir de lise yaptırmıştı. Şu an 3 okulumuzun da kullanabileceği spor salonunun yapılmasıyla beraber burası bir eğitim kampusu haline geldi. Kendisine yürekten içten teşekkürlerimizi minnetimizi bildirmeyi bir borç bilirim. Ben spor salonumuzu çocuklarımıza ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Hayırsever Seyhan Cengiz Turhan ise "Bir veya bir kimseyi överken güzel yada güzeller güzeli denir. Babamın deyişiyle şehirler güzeli Antalya ve onun ilçesi Manavgat ve köyümüz Karacalar bu şehrin bu ilçenin bu beldenin güzelden de güzel insanları, sizlere ne yapılsa azdır. Bugün memleketimizin en çok ihtiyacı olan eğitilmiş insan, okuduğunu anlayan düşünen ve düşündüklerini özgürce söyleyen insanlara çok büyük ihtiyacımız var. İlkokul birinci sınıftan başlayarak hem ortaokulu hem liseyi okuyacak çocuklarımız memleketin bir çok kolunda memleketimize hizmet verecekler."



Konuşmaların ardından spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. - ANTALYA