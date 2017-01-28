Hayal Kahvesi

"Bir yudum kahve tadında komedi"Çağlar boyunca sürüp gelmesine rağmen geriye dönüp bakmaya tenezzül dahi edilmeyen temaşa sanatımızı ve geleneksel Tiyatro kültürümüzün özgün örneklerini atölye sahnemizde sunacağız.



İlk bakışta salona gelen seyircilerimiz bildikleri bir tiyatro salonu yerine bir kahvehaneyle karşılaşmaları onlara tuhaf geliyor olsa da oyunun bizatihi içinde olmaları keyifli dakikalar geçirmesine sebep oluyor. İşte bu sebeple seyircilerimizi geçmişte Tiyatro salonlarının olmadığı günlerde, oyunların kahvehanelerde sahnelendiğini göstermeye çalışıyoruz. Geleneksel kültürümüzün öznelerini sahneye koyarken oyunlarımızı tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp bir yudum kahve tadında seyircilerimize takdim ediyoruz...Oyuna gelen seyircimizin oyun içinde oyuna gelemeyeceklerinin garantisini veremiyoruz...Tek perdeYazar: Mehmet Tahir İkilerYönetmen: Kadir ÇöklüOyuncular: Mehmet Tahir İKİLER, Erdinç Öcal, Görkem çetin, İshak 2. tekgül, Celal Murat Usanmaz, Gülay Çetin, Bayram TONOĞLU, Mehtap Maman, Özlem İKİLER, Azer Can Okutan, Abdullah Gürel, Mehtap Maman ÇÖKLÜYaş Sınırlaması: 9+