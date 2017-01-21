Hataylı Geçici Köy Korucusuna Prefabrik Ev

Hatay'da 14 yıldır köy koruculuğu yapan Halil İbrahim Tuncay'a Antakya Kaymakamlığı ile Antakya Belediyesi sahip çıktı.



Antakya ilçesi Kisecik Mahallesinde 14 yıldır Geçici Köy Koruculuğu yapan Halil İbrahim Tuncay ve ailesine Antakya Kaymakamlığı ve Antakya Belediyesi tarafından prefabrik ev yaptırılarak anahtar teslimi yapıldı.



Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Antakya Kaymakamlığına bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından durumları zayıf olan vatandaşlara prefabrik ev yaptırıldığını söyledi.



Antakya Kaymakamı Tortop, görev süresi içerisinde Antakya'da 10 prefabrik ev yaptırdıklarını belirterek,"Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımızdan durumları çok sağlıklı olmayan bazı vatandaşların prefabrik ev yapımı katkısı sağladık. Bu 10 tane kadar oldu Antakya'da. Halil İbrahim kardeşime de ben eski evini de biliyorum. 1 tek odada 6 nüfus kalıyorlardı. Gördüm, misafirleri de oldum. O zamandan beri kendisine sözüm de vardı. İlk fırsatta sen yerini bulursam, verirsen bende prefabrik bir ev sana yaptıracağım vakıftan diye. Buldu yerini, yerini bize verdi o hukuki şartları yerine getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi güzel, mini mini, kutu kutu ama sıcak gayet güzel bir prefabrik evi bu gün sizlerin huzurunda anahtarını ablama güle güle oturun. Allah mesut, mutlu, bahtiyar etsin sizleri, çocuklarınızı. Oğlanlarınız devletine, milletine yaraşır bir şekilde güzel askerler olsun. Vatanımızı, milletimizi muhafaza etsin" dedi.



Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, vatanı ve milletini korumak için gönüllü şekilde bütün değerli korucuların adına kendilerine yaptıkları bu güzel fedakarlığı karşılıksız bırakmak istemediklerini söyledi.



Kimyeci, daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için el birliği ile destek verdiklerini sözlerine ekleyerek: "Gönüllü köy koruculuğu yapan kardeşimize, sayın kaymakamımız ile birlikte bir imece el birliği yapıldı. Sosyal Yardımlaşmadan bu güzel ev 80 m2, 2 oda 1 salon olacak şekilde tuvalet, banyosu ayrı tanzim edildi. Antakya Belediyesi olarak bahçe tanzimini yaptık. Parke döşemelerini yaptık. Sıcak bir yuvaya kavuşmaları için biz gerekli katkıları vermekten gurur duyuyoruz. Çünkü vatanımız, milletimizi korumak için gönüllü bir şekilde bütün değerli korucularımız adına kendilerine yaptıkları bu güzel fedakarlığa karşılıksız bırakmak istemedik. ve daha önce yaşadıkları kerpiçten, topraktan bir evde yaşıyorlardı. Daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürsünler açısından el birliği yapıldı" dedi.



Prefabrik evin anahtarını teslim alan evin hanımı Gülşah Tuncay, memnun olduğunu ifade ederek 20 yıldır önceki evinde yaşadığını, orayı unutamadığını söyledi.



Evin reisi geçici köy korucusu Halil İbrahim Tuncay ise, 20 yıldır eski evinde yaşadığını ifade ederek, "24 yıllık evliyim. 6 çocuğum var. Allah razı olsun. Allah milletimize, devletimize zarar ziyan vermesin. 20 yıldır bir oda da yaşadım. Çocuklarımı orada büyüttüm. Sayı kaymakamım allah razı olsun. Bu konuda bize çok yardımları oldu. Köy korucusuyum. 14 yıldır köy korucusuyum. 2 yıldır Belediyesinde çalışıyorum. Sağlık işlerindeyim" ifadelerine yer verdi.



Jandarma ekipleri ziyaret boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. - HATAY