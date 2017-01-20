Hatay'ın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Altınözü, Arsuz, Payas, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak Pazar günü, Altınözü ilçesi Erbaşı Mahallesine 09: 00-14: 00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Eğerci, Gözlekçiler, Çandır ve Denizgören mahallelerine 09: 00-16: 00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08: 30-17: 30 saatleri arasında, Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Kürtül, Çağlalık, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00: 30-7: 30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Reyhanlı ilçesi Cüdeyde, Pınarbaşı, Esentepe, Bahçelievler, Bağlar, Mustafa Kemal, Gültepe ve Adabucak mahalleleri ile Reyhanlı Devlet Hastanesi ve İnsani Yardım Vakfına 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Numune Evler, Özerli, Sanayi, Yeşil, Karakese ve Konaklı mahalleleri ile Dörtyol Devlet Hastanesi ve Yeşilvadi HES'e 00: 30-07: 30 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - HATAY