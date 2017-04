Hatay'daki Mezarlık Saldırıları Faillerinin Bulunması İçin Özel Ekip Kuruldu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gözcüler ve Hacıahmetli mahallelerinin ardından Madenli Mahallesi'nde de 1 gün arayla 2 aile mezarlığında 10 adet mezarlık tahrip edilmesi üzerine olayla ilgili özel bir ekip kurulduğu belirtildi.



Gözcüler ve Hacıahmetli mahallelerinin ardından Madenli Mahallesi'nde de 1 gün arayla 2 aile mezarlığında 10 adet mezarlık tahrip edildi. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Jandarma Komutanı Mehmet Emin Albayrak ve jandarma ekipleri ve Belediye Başkanı Nazım Culha Madenli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında incelemede bulundular.



"Özel bir ekip kuruldu"



Karaağaç Mahallesi'ndeki bir türbede hırsızlık yapıldığını, başka bir türbede hırsızlık girişimi sırasında ekiplerin müdahale ettiğini, Gözcüler, Hacıahmetli ve Madenli mahallelerinde de mezarlıkların tahrip edildiğini belirten Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, maneviyatı yüksek olan değerlere zarar verildiğini ifade etti. Kaymakam Sarı, "Emniyet ve jandarmanın bütün imkanlarını seferber ettik. Diğerleriyle bağlantısı var mı, yok mu onu da araştırıyoruz. Olay yeri incelemesi yapıldı, parmak izleri alındı. Bölgedeki tüm kamera görüntüleri takip altında. Arkadaşlar ne gerekiyorsa hepsini yapıyorlar. Özel bir ekip kuruldu çalışılıyor" dedi.



Vatandaşların, "Huzurumuzu bozmak isteyenler mi var şeklinde soru işaretleri aklımıza takılıyor? Buna provokasyon mu diyelim, kışkırtma mı diyelim?" şeklindeki endişelerine karşı Kaymakam Musa Sarı, "Henüz ne olduğunu bilemiyoruz. Her türlü ihtimal olabilir. Bunu bir sarhoşta yapmış olabilir. Hiç ummadığımız bir şeyde olabilir. Bölgedeki ve coğrafyamızdaki huzuru hiç kimse bozamaz" şeklinde yanıt verdi.



"Barış ve huzurumuzu kimse bozamaz"



Konuyla ilgili soruşturmanın mümkün olduğunca geniş ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için emniyet güçleri tarafından alınabilecek tüm önleyici tedbirlerin bir an önce devreye sokulması için gereken her türlü yardıma hazır olduklarını ifade eden Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, "Öncelikle ne akla, ne de vicdana hiçbir şekilde sığmayacak bu çirkin saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor, lanetliyorum. İlçemizde yüzyıllardır süre gelen farklı renklerin kusursuz ahengi ile barış ve huzur ortamının hedef alınmış olma ihtimali gibi, kendini bilmez bir ya da birkaç insan müsveddesi tarafından da gerçekleştirilebilecek bu çirkin saldırılarla ilgili emniyet güçlerimiz olay yerine intikal ederek gerekli çalışmaları başlatmışlardır. Lütfen şahsım ve resmi ağızlar dışında yapılan hiçbir beyanata riayet etmeyiniz. Bu olayların faillerinin yakalanarak, adli mercilere teslim edilmesine kadar konunun yakın takipçisi olduğumuzdan hiç kuşkunuz olmasın. Hiçbir kişi ya da gücün güzel Arsuzumuzun yüzyıllardır süregelen barış ve huzur içerisinde, birlikte yaşama iradesinden daha güçlü olamayacağına olan sonsuz inancımla, asırlardır yan yana, omuz omuza, bir ekmeği ortaklaşa katık etmiş insanlar olarak bu tür saldırılara karşı tek vücut karşı duracağımızı da buradan ilan ediyoruz. Hepiniz sakin ve sağduyulu olun, gereken yapılıyor, yapılacak" şeklinde konuştu. - HATAY