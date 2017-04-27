Hatay'da Geçen Yıl 200 Hektar Ormanlık Alan Zarar Gördü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 2016 yılında ülke genelinde en az orman yangını yaşanan illerden olan Hatay'da 130 civarında yangın meydana geldiğini ve bu yangınlar sonucu 200 hektar civarında alanın zarar gördüğünü bildirdi.



Ketmen, Hatay'da bir otelde, Vali Yardımcısı Bilal Ölmez başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı sunumda, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi ve bölgesel çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Sunumun ardından gazetecilere açıklama yapan Ketmen, Hatay'ın 12 ay boyunca yangın yaşayan bir il olduğunu söyledi.



Kentin, iklimsel ve coğrafi durum nedeniyle her mevsimde büyük bir yangınla karşı karşıya kalma ihtimalinin bulunduğunu belirten Ketmen, şunları kaydetti:



"Bu sebeple ormanla işi olan vatandaşlarımızın özellikle köylü vatandaşlarımızın sigara izmaritlerini ormana atmamalarını ve yakmış oldukları ateşi dikkatli şekilde söndürmelerini istiyoruz. 2016 yılında Türkiye'de en az yangın yaşayan illerimizden bir tanesi Hatay oldu. Geçen yıl kentte 130 civarında yangın meydana geldi ve yangın başına ortalama 1 buçuk hektar alan zarar gördü. Toplamda zarar gören alanımız ise 200 hektar civarında."



Orman yangınlarıyla mücadele organizasyonunda 200 kişilik ekibin Hatay'da bulunduğunu ifade eden Ketmen, aynı zamanda bir uçak, 2 helikopter ile 20 arazöz, 10 su tankı, 12 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyderin olası bir orman yangınına karşı hazır bulunduğunu paylaştı.



Ketmen, kentin, yaz mevsiminin gelmesiyle hassas bir döneme girdiğini belirterek, vatandaşların orman yangınlarıyla mücadele konusunda hassasiyetlerini sürdürmelerini istedi.