- Hatay'da gazetecilerden Başakşehirli futbolculara protesto



HATAY - Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu ile bir taraftar arasında tartışma sonrası yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen iki gazetecinin Başakşehirsporlu futbolcular tarafından darp edilmesi Hatay'daki basın mensupları tarafından protesto edildi.

Hatay'da görev yapan yaygın ve yerel gazete temsilcileri, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Hatayspor-Tuzla Belediyespor maçı öncesinde makinelerini saha kenarına bırakarak meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto etti.

Hatayspor taraftarları da gazetecilere tezahürat yaparak destek verdi.