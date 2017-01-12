TÜMÜ
Haberler Search
Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ocak Cumartesi günü, Samandağı ilçesi Tomruksuyu, Eriklikuyu, Batıayaz, Yaylıca, Çubukçu, Avcılar, Seldiren, Yeniköy, Çamlıyayla, Büyükoba ve Ceylandere mahalleleri 09: 00-11: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - HATAY

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Kesintisi, Çamlıyayla, Tomruksuyu, Samandağı, Samandağ, Toroslar, Avcılar, Yaylıca, 14 Ocak, Yeniköy
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads