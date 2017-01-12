Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ocak Cumartesi günü, Samandağı ilçesi Tomruksuyu, Eriklikuyu, Batıayaz, Yaylıca, Çubukçu, Avcılar, Seldiren, Yeniköy, Çamlıyayla, Büyükoba ve Ceylandere mahalleleri 09: 00-11: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - HATAY