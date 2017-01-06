Hasköy Teog Ortalamasında Birinci Oldu

Muş'un Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerinde yapılan 1. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 3.56'lık ortalamayla il genelinde birinci sırada olduklarını söyledi.



Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TEOG başarısına bir yenisini daha ekledi. 2016-2017 1. TEOG sınavında il genelinde 3.56 ortalama başarısı gösteren Hasköy ilçesi, birinci sırada yer alarak istikrarlı yükselişini devam ettiriyor. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, göreve geldiği günden bu yana ilçe eğitimini üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor.



"İstatistiklere baktığımızda en iyi yükselişi yapan Hasköy ilçemizdir"



1. TEOG sınavında yakaladıkları 3.56'lık ortalama başarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Bozyel, "Bu sene 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci TEOG sınav resmi sonuçları açıklandı. İstatistiklere baktığımızda en iyi yükselişi yapan Hasköy ilçemizdir. 3.56 ilçe ortalamasıyla şu anda ortalamasını yükselten merkez dahil biz olduk. Bunun için tüm okul idarecilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız ve öğrenci velilerimizi de unutmamak lazım onları kutluyorum. 2013-2014 eğitim öğretim yılının TEOG ortalamasına baktığımızda 1. TEOG 42, 2. TEOG'da 47, ortalama olarak her sınav başı beşer puan artışla istikrarlı bir şekilde yükselme göstermekteyiz. Türkiye ortalamasını daha yakalayamadık ama kendimize bir hedef belirledik. Yıl sonunda Türkiye ortalamasını yakalamayı planlıyoruz. İnşallah bu ortalamayı yakaladıktan sonra bunun da üzerine çıkmak için çaba sarf edeceğiz. 2013-2014 yılından başlayarak değerlendirme yaparsak tüm ilçelerde düşüş varken Hasköy ilçemizde güzel bir yükseliş görülmektedir. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 eğitim öğretim dönemlerine bakarsak toplamda 8 puanlık bir artış görülmektedir. Buda ciddi bir başarı göstergesidir" dedi.



"2. TEOG sınavına hazırlık yapacağız"



Bundan sonraki hedeflerinin 2'nci TEOG sınavına hazırlık olacağını hatırlatan Bozyel, "2. TEOG'da da ilçe ortalamasının en az 5 puan artışını bekliyoruz. Bunun için yazın başlattığımız hazırlık kurslarımız verimli bir şekilde devam etmektedir. İlçemize yeni atanan Kaymakamımız Sayın Ahmet Özkan, bizlere başarı dileklerinde bulunarak 'ortalamanın daha da yükseltilmesi gerektiğini' söyledi. Muş için bu ortalamaların yeterli olmadığını, 'hedefin en az 60 puan olması gerektiğini' ifade etti. Bunun içinde 'kaymakamlık olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarına' dair söz verdiler. Bizlerde bu vesileyle başta İlçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Özkan'a, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Başarımızı samimiyete borçluyuz"



"Başarımızı, arkadaşlarımızla sürekli olarak yaptığımız istişare, samimi uğraş, hazırlık kurslarımız ve inanmaya borçluyuz" diyen Bozyel, şöyle devam etti:



"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen okul müdürü, öğretmen arkadaşlarımızın hiçbiri araç gereç, donanım, kitap ve kırtasiye konusunda eli boş dönmemiştir. Hiçbir okulumuzda fotokopi, yazıcı, materyal ve diğer tüm yardımcı kaynaklar eksik bulunmamaktadır. Bu şekilde samimi çalışan arkadaşlarımıza destek olmamız başarıda çok önemli bir rol almaktadır. Sözün özü şu ki; bireysel başarı hiçbir şekilde söz konusu değildir. Tamamen arkadaşlarımızın ortak gayreti, birliktelik, istişare ve netice itibariye samimiyet diyebiliriz. Samimiyetle çalışılan, uğraşılan her iş mutlaka başarıyla sonuçlanır diye düşünüyorum. Şu anda ortalama olarak birinci sıradayız. Tabi ki bütün ilçelerimizin de başarılı bir süreç geçirmesini isteriz. Neticede bütün çocuklar bizim. Hasköy, Korkut, Bulanık, Malazgirt, Varto diye ayırt yapmıyoruz. Kimin önde olduğunun pek bir önemi yok ama neticede herkes kendi bulunduğu kurumda daha başarılı daha gayretli olmak ister. Bizim de hedefimiz 2. dönem yapılacak olan 2. TEOG sınavında başta kendi ortalamamızı en az 5 puan yükseltmek, ondan sonra Türkiye ortalamasının üstünde bir başarı elde etmek. En kötü ihtimal hedeflediğimiz 2. TEOG 60 puan. Bunlar yeterli mi? diye soracak olursak yeterli değil. Eğitim, başarılı olunabilmesi için uzun bir süreç, uğraş ve emek istemektedir. Çok ciddi bir görevdeyiz ve bununda bilincindeyiz. Biz sabırla hedefimizi 60'ın üzerine çıkarma gayesindeyiz." - MUŞ