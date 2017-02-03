Fars türünün en önemli yazarlarından Ray Cooney'nin yazdığı oyunu Can Törtop yönetiyor.



İngiliz komedilerinin en iyilerinden biri olan Hangisi Karısı, özellikle İngiltere'de ve Broadway'de uzun yıllar sahnelendi ve büyük başarı kazandı.Oyunun konusu kısaca şöyle: John Smith (Berke Hürcan) Londra'da bir taksi şoförüdür. John'un birbirinden farklı iki hayatı, Londra'nın farklı bölgelerinde iki evi vardır ve de resmi olarak evli olduğu iki eşi: Mary (Ümmühan Kıldiş) ve Barbara (Ece Gürsel). Çok sıkı bir zaman programı yaparak iki evliliğini de hiç şüphe çekmeden devam ettiren John, bir akşam yaşlı bir kadını hırsızlardan kurtarmak isterken gözünü hastanede açar. Hırsızlık olayını araştıran dedektiflerin (Celal Belgil ve Ferhat Balaban) sorularıyla John'un bütün düzeni bozulmak üzeredir. Üst kat komşusu Stanly'den (Can Törtop) yardım ister ancak Stanly yardım etmekten çok işleri daha da karıştıracaktır. Barbara'nın yeni komşusu Bobby(Can Mutluca)'nin de dahil olmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.



Bilgi



*Bodrum Herodot Kültür Merkezindeki etkinliğimiz numarasızdır.



Ödüller



Yılın En İyi Komedisi (Büyük Tüketici Ödülleri)



Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu (Can Törtop)



Yazan: Ray Cooney



Yönetmen: Can Törtop



Çevirmen: Orhan Azizoğlu



Oyuncular:



Berke Hürcan



Ece Gürsel



Celal Belgil



Can Törtop



Ümmühan Kıldiş



Ferhat Balaban



Can Mutluca