Hangi Mevsimde Saç Ekimi Yapılır

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimine en uygun zamanın kişinin kendisini psikolojik ve maddi anlamda uygun koşulları oluşturmasıyla başladığını söyledi.



Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, herhangi bir mevsimde saç ekimi yapılmasının öneminin olmadığını belirterek, "Şunu belirtmek gerekir ki bazı aylarda saç dökülmeleri mevsim geçişlerinde sıklaşıp azalabilir. Kişi kendi saç yapısına göre bu durumu değerlendirerek ekim işlemine başlayabilir. Saç ekimi operasyonu mevsimlerden bağımsız olarak planlanabilir. Gerek kış gerekse yaz mevsiminde rahatlıkla yaptırabileceğiniz saç ekimi operasyonu sonrası dikkat edilecek hususlar çoğunlukla sosyal hayatınız ile yakın bağlantılı olacaktır. Yaz mevsiminde saç ekimi sonrasında 10 güne kadar yüzme ve güneşten uzak durmanız gerekir. Kış mevsiminde yapılan saç ekim operasyonları sonrası ise soğuktan korunmak için başınıza koruyucu şapkalar takılmaması tavsiye olunur. Hangi mevsimde saç ekimi yaptırmalıyım sorusuna cevap ise en uygun mevsim ilkbahar mı sonbahar mı yaz mevsimi mi yoksa kış ayları mı? Saç ekiminin özel bir mevsimi yoktur." diye konuştu.



Yılın 12 ayı rahatlıkla saç nakli yapılabileceğini anlatan Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Burada sadece Yaz dönemi yapılan saç ekimi sonrasında kişinin ortalama 15 gün denize giremeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.



SAÇ EKİMİNDE HANGİ TEKNİK KULLANILIR?



Saç ekiminde kullanılan başlıca iki yöntem bulunduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, daha sonra şunları söyledi; "Birincisi, FUT denilen arka bölgeden bir şerit şeklinde saçların çıkarılıp tek tek saç köklerine ayrılmasıyla yapılan bir işlemdir. İkincisi ise FUE denilen saç köklerinin arka bölgeden tek tek alınmasıyla yapılan bir işlemdir.Günümüzde en çok kullanılan son teknoloji fUE tekniğidir.



FUE TEKNİĞİ İLE SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?



İlerleyen teknoloji ve tıp dünyasının kendisini sürekli yenilemesiyle birlikte gelişen ve birçok saç dökülmesi yaşayan hastalarda çok güzel bir şekilde kullanılan bu teknik temel olarak FUE adı verilen ve ucunda özel iğneler bulunan cihaz sayesinde iki kulak arasından veya enseden alınan saç köklerinin açılmanın olduğu bölgeye nakledilmesi işlemi olarak anlatılabilir. Bu teknik cihaz yardımıyla yapıldığı ve iğne uçlarının oldukça ince olmasından dolayı hiçbir şekilde iz bırakmayan ve iyileşme sürecinin bir hafta kadar sürdüğü tedavi tekniğidir. Bu teknik oldukça güvenli olmasının yanı sıra, günümüzde çokça kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Bunun nedeni ise klasik teknikten oldukça büyük avantajları olmasıdır." - ERZURUM