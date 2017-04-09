Hanefi Bostan: "Okan Üniversitesi Hastanesinde Sendika Üyelerimize İndirimli Muayene Sağlanacak"

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, Okan Üniversitesi Hastanesinde sendika üyelerine indirimli muayene ve tedavi imkanı sağlanacağını duyurdu.



Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Okan Üniversitesi ile yapılan sağlık anlaşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bostan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Sendikamız Okan Üniversitesi ile bir protokol imzalayarak üyelerimizin (Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk Haber-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Kültür Sanat-Sen ve Türk Emekli-Sen) ve birinci derecedeki yakınlarının bu üniversitenin Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Okan Üniversitesi Hastanesi)'nden muayene ve tedavilerde yüzde 25 ve yüzde 30 oranında indirimli faydalanma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca üyelerimizin ambulansla nakli gerektiği durumlarda İstanbul içinde hasta naklinden ücret alınmayacaktır. Üyemiz İstanbul dışında ise ambulans hizmetinden yüzde 15 oranında indirimli faydalanacaktır." - İSTANBUL