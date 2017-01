Halkla İlişkiler Akademisi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Keçiören Belediyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) tarafından düzenlenen Halkla İlişkiler Akademisi Ödülleri'nde, birinciliğe "Bugün Başkan Sensin" isimli proje layık görüldü.



Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen törende, projeleri eski AK Parti İletişim Merkezi Koordinatörü Süleyman Alıcı, Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, ATV Platformlar ve Mobil Medya Müdürü Aylin Bekar Özkan, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Şube Müdürü Musa İmir, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'nın yer aldığı juri değerlendirdi.



GÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, törenin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin hazırladıkları projelerle sahada deneyim kazandıklarını ve sorumluluk alarak eğitimlerini pekiştirdiklerini söyledi.



Projelerin, Keçiören Belediyesi tarafından uygulamaya konulacağını ifade eden Uslan, "Böyle çalışmaların benzerlerine her yerde rastlamak mümkün. Burada bizi sevindiren en önemli husus, eski mezunlarımızın gittikleri yerde bizleri unutmamaları, faaliyetlerine bizi ortak etmeleri, burada gördükleri özenimi hayata uygularken kendilerinden sonra gelecek nesillerle ve bizimle ortak çalışmayı tercih etmeleridir." diye konuştu.



Üniversitelerinden mezun olanlarla, yerel yönetimlerin ortak çalışmalarda yer aldığını belirten Uslan, bilgi, görgü, tecrübe ve insan kaynağıyla her zaman milletin ve devletin hizmetinde olduklarını vurguladı.



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise belediye olarak projeye katılan öğrencilerden çok fazla istifade ettiklerini dile getirdi. Proje ile öğrencilerin sahada deneyim kazandığını ifade eden Ak, "Yarışmaya giren dört proje var. Bu bize büyük bir heyecan veriyor." şeklinde konuştu.



Belediye ve yerel yönetimler dendiğinde akla ilk gelen konuların yol yapım, kaldırım ve imar olduğunun altını çizen Ak, belediyelerin üretilen hizmetin yanı sıra bu tür sosyal projelere de destek verdiğini dile getirdi. Belediyecilikte vatandaş memnuniyetinin çok önemli olduğuna işaret eden Ak, "Yerel Yönetimler sadece verdikleri rutin hizmetlerin dışında vatandaşın da memnuniyetini sağlamalı. Vatandaş memnuniyeti de iyi halkla ilişkilerden geçiyor." ifadelerini kullandı.



-"Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak, AA'nın kuruluş misyonu"



Konuşmaların ardından jüri üyeleri de öğrencilere tecrübelerini aktardı.



Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, programın önemini vurgulayarak, "Teori ile pratiği, akademik hayatı gerçekle buluşturan bir proje. Bunun için buradayız." dedi.



Yirmi yıl öncesinde tecrübe aktarımı etkinliklerinin çok az olduğunu ifade eden Öymez, dünyanın hızla geliştiğini ve insanların ticaret amacıyla da sosyal medyayı kullanabildiğini belirtti. Öymez, "Dünya çok farklı yere gidiyor. Dolayısıyla, öğrenci arkadaşlarımızın da vahşi anlamıyla çok hızlı gelişen, değişen piyasa şartlarına uyum sağlaması için bu tip projeler çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Halkla ilişkiler projelerinin, hem seçmene hesap verme durumunda olan seçilmişler için, hem müşteri peşinde olan şirketler için, hem de kamu hizmeti veren kurumlar için ciddi bir öneme sahip olduğunu kaydeden Öymez, şunları söyledi:



"Maalesef, toplumumuzda halkla ilişkiler yerine çok oturmuş değil. Seçilmişler genellikle basın müşavirlerini ya da halkla ilişkiler müdürlüklerini eş, dost, akraba kontenjanı bir kadro gibi düşünürler. Profesyonel ekiplerle çalışmak çok yaygın değil. Medya ve halkla ilişkilerini profesyonelce yapan şirketler, sadece ciddi uluslararası başarısı olan şirketler pek çok sorunu, ortaya çıkmadan çözme yoluna gidiyor.



Türkiye'de halkla ilişkiler, gazetecilik alanında maalesef çok ciddi birikimimiz yok. Anadolu Ajansı olarak, şu an 10 dilde yayın yapıyoruz. Türkçe haricinde bu yıl İspanyolca ve Malayca'yı da ekleyerek, dünyanın her tarafına ulaşmak istiyoruz. AA kurulurken, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma kararı vardı. Bu, AA'nın yol haritası ve kuruluş misyonuydu. Bunu yerine getirmek adına, Türkiye'de olan biteni Türkiye'nin gözüyle dünyada yaygın konuşulan tüm dillerde yayma gayreti içerisindeyiz. Ama maalesef yetişmiş insan kaynağı noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Birkaç aylık kurslarla gazeteci yetiştirmeye çalışıyoruz."



Uluslararası gazetecilik yapılabilmesi için donanımlı olunması gerektiğine işaret eden Öymez, "Uluslararası rekabet gücüne katılabilmek için Türk markasını ve ürününü dünyanın değişik coğrafyalarında tanıtabilecek, uluslararası ürün haline getirebilecek şekilde kampanyalar geliştirebilecek bir donanıma sahip olunmalı."diye konuştu.



Öymez, gazetecilikle başlayıp, halkla ilişkiler alanını tercih ederek çok önemli başarılar elde eden isimler olduğunu anımsattı.



Konuşmaların ardından proje sahibi öğrenciler sunumlarını yaptı. Jüri heyetinin oylamasıyla "Bugün Başkan Sensin" projesi birinciliğe layık görüldü.



Keçiören Belediye Başkanı Ak, akademiye katılan bütün öğrencileri Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi.