Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek halk oylaması sürecisini ve sonuçlarını değerlendirdi.



Şahin, Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, halk oylamasının huzur, sükun ve şeffaflık içinde gerçekleştiğini söyledi.



Tüm Türkiye'de ve dünyada sandığa giden, bu sürece katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Şahin, "Bu bir hak ve görevdir. Hem haklarını kullandılar, hem de görevlerini yaptılar. 25 milyon 137 bin 25 'evet' oyu çıktı, yüzde 51.41 ile önde çıktı. 23 milyon 777 bin 91 de 'hayır' oyu çıktı. O da yüzde 48.59 oranında oldu. 18 maddelik anayasa değişikliği Türk milleti tarafından kabul edilmiş oldu. Bu süreçte hem Türk milletimize, hem seçimin huzurla geçmesini sağlayan kurumlarımıza, hükümetimize, güvenlik kuvvetlerimize, sivil tolum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Şahin, Sivas'ta da seçimin huzur içerisinde geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Vukuatsız, şeffaf, gayet demokratik ortamda bir seçim gerçekleşti. Seçimin güvenliği, huzuru, şeffaflığı hepsinden önemli. Türkiye çapında da ilimizde de hem basının, hem de dünyanın gözü önünde şeffaf bir seçim yapıldı ve ilimizde de 'evet' önde çıktı. Yurt dışı oylarının eklenmesiyle yüzde 71.28'le Sivas 'evet' dedi. Yüzde 28.72 de 'hayır' çıktı. Sivas genelinde 2 bin 214 sandıkta oy kullanıldı, 368 bin 134 geçerli oy çıktı ve bunun 262 bin 404'ü 'evet' olarak sandığa girdi. Sivas yüzde 71.28'le anayasa değişikliğine 'evet' diyerek Türkiye'de 12. sırada yerini aldı. Bu oy oranıyla daha önceki seçimlere göre de oy artışı sağlanmış oldu. Aynı şekilde ilçelerimizin tamamında da önceki seçimlere göre oy artışı sağlandı. Divriği'de yüzde 28.85, Gemerek'te 56.95, Gürün'de 65.55, Hafik'te 59.90, İmranlı'da 36.97, Kangal'da 59.09, Koyulhisar'da 74.69, Merkez ilçede 74.86, Suşehri'de 81.75 ile, Şarkışla'da 71.76, Yıldızeli'de 79.21, Zara'da 57.45, Akıncılar'da 77.46, Altınyayla'da 86.41, Gölova'da 83.75 ve Ulaş'ta yüzde 72.87 oy artışı sağlandı. Doğanşar ilçemiz ise yüzde 90.65 oy artışıyla Türkiye'de ilk 10 arasına girdi. Bütün Sivaslı hemşehrilerime, 'evet' ya da 'hayır' oyu veren herkese teşekkür ediyorum. Demokratik sürece katkıda bulundular."



Bu süreçte aralıksız çalışan teşkilat mensuplarına da teşekkür eden Şahin, "Şundan eminiz ki halk oylaması neticesinde neler olacağını, nelerin değişeceğini bilmeyen kalmadı. Bir değişim süreciydi. Biz değişikliğe taliptik, değişim her zaman zordur, kolay kabul edilmez. Ama hem Sivas'ta büyük bir oranla hem de Türkiye'de yüzde 51.41'le değişim kabul edildi. Bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği uygulamaya geçecek. Türkiye bundan sonra çok daha güçlü olarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.