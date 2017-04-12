Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yeni sistemle cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisinin kalktığını, Meclis ve hükümet arasında doğacak krizleri milletin hakemliğinin çözeceğini söyledi.



Tavas, Beyağaç ve Kale ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Milletvekili Tin, vatandaşlara anayasa değişikliğinde yer alan maddeleri ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Tavas ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Tin, Beyağaç ilçe merkezi ile Yeniçeşme, Geriçam, Eşenler ile Uzunoluk ve Kale ilçesine bağlı Adamharmanı ve Kırköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Halk oylamasına sunulan yeni sistemin "evet" oylarıyla kabulünün ardından kuvvetlerin birbirinden net bir şekilde ayrılacağını ifade eden Tin, şöyle dedi:



"Yeni sistemin kabulüyle eskiden olduğu gibi hükümet Meclis'in içinden çıkmayacak, milletin seçtiği cumhurbaşkanı tarafından kurulacaktır. Meclis'in de cumhurbaşkanının da süresi 5 yılla sınırlı olacak. Bu süre içinde Meclis ve hükümet arasında bir uyumsuzluk yaşanması halinde ve bu uyumsuzluk, millete hizmet etmeyi engelleyecek düzeye ulaştığında çözüm için sisteme emniyet olarak konulan milletin hakemliğine başvurulacak ve seçimlerin karşılıklı yetki ile birlikte yenilenmesi yoluna gidilecektir. Yani cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi kalkıyor. Meclis ve hükümet arasında doğacak krizleri milletin hakemliği çözecek."



Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin herhangi bir maddesinde fesih veya cumhurbaşkanının Meclis'i feshi gibi bir hususun söz konusu olmadığını vurgulayan Tin, "Anayasa'nın 116'ncı maddesine göre mevcut sistemde cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisi vardır. 16 Nisan'da anayasa değişikliğinin 'evet' oylarıyla kabul edilmesiyle birlikte artık milletin seçtiği Meclis ve cumhurbaşkanlığı makamı sadece milletin iradesiyle kendisine yön tayin edecektir. Uzlaşmayı millet sağlayacaktır." diye konuştu.