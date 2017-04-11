Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, referandum çalışmalarını Alanya ilçesinde sürdürdü.
AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, referandum çalışmalarını Alanya ilçesinde sürdürdü.
Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'nın Mahmutlar, Demirtaş, Keşefli ve Yeşilöz Mahalleleri'nde Anayasa değişikliği paketinde yer alan 18 maddeyi açıkladı, yeni sistemde nelerin değişeceğini anlattı. Çelik, hızla karar alıp hayata geçirmek için 1982 darbe Anayasasının değiştirmekten başka çare olmadığını vurguladı.
Türkiye'nin önemli bir kavşağa geldiğini belirten Çelik, "AK Parti olarak 15 yıldır hiç durman çalıştık. Dünya tarihine geçen projelere imza attık. Türkiye'nin her alanda büyümesi için gayret gösterdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla kalkınmak için gece gündüz mesai yaptık. Hak ve özgürlükleri genişlettik. Her türlü ayrımcılığın, ötekileştirmenin karşısında durduk. Şimdi önümüzde çok önemli bir değişim var. 16 Nisan'da yeni Türkiye için sandığa gideceğiz. Güçlü Türkiye için karar vereceğiz. Tarihin akışını değiştirmek için evet diyeceğiz" dedi.
"Milletimiz istikametini kendi belirleyecektir"
Avrupa'daki bazı siyasi çevrelerin referandum da hayır çıkması için çalıştığına dikkat çeken Çelik, "Türkiye'ye istikamet çizmek isteyenler bize diz çöktürmenin derdine düştü. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar kara propagandalarla gündemi meşgul ediyorlar. Avrupa'daki bazı siyasi çevreler de hayır safına katıldı. Bazı ülkeler PKK'nın Türkiye aleyhine yaptığı gösterilere izin verdi. Ülkemizde darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü teröristlere kucak açtı. Her fırsatta demokrasi dersi veren ülkeler bakanlarımızın vatandaşlarımızla buluşmasını engelledi. Hollanda'da Aile ve sosyal politikalar bakanımıza karşı çağdışı bir tavır sergiledi. Vatandaşlarımıza köpeklerle, atlarla saldırdılar. Avrupa'daki bazı gazeteler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetler attı. Türkiye düşmanları sürekli algı operasyonu yapıyor. Ancak biz milletimize güveniyoruz. 16 Nisan'da Türkiye karşıtları cevabını kahraman milletimizden alacaktır. Milletimiz kendi istikametini kendi kaderini kendisi belirleyecektir" şeklinde konuştu.
Çelik, yatırım müjdesi verdi
Çelik, mahallelerde yoğun ilgili gördü. Sena Nur Çelik, mahallelere yapılan yatırımları ve hayata geçmesi planlanan projeleri anlattı. Alanya - Sarıveliler arasında 6 tünelin hizmete girdiğini, 2 tünelin bu yıl tamamlanacağını söyledi. Çelik, Demirtaş Merkezi ile çevre mahalleleri kapsayan kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin proje çalışmalarını başlattığının müjdesini verdi. Çelik, Dim sulama hattının Kargacık'a kadar olan kısmı için de acele kamulaştırma kararının çıktığını ve hat yapımının artık hızla ilerlediğini açıkladı. Sena Nur Çelik, Hattın Kargıcak'tan sonrasını kapsayan ikinci kısmının ise yatırım planına alınması için Kalkınma Bakanlığında onay aşamasına geldiğini, 70 milyon TL'ye mal olması öngörülen sulama hattının ihalesinin biran önce yapılmasının takipçisi olduğunu söyledi. - ANTALYA