Halk Oylamasına Doğru

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Karabük'te çeşitli temaslarda bulundu.



İl merkezinde CHP Karabük İl Başkanı Erdoğan Dinçel ve partililerle esnaf ziyaretleri yapan Çiçek, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.



Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinen Çiçek, yetkilerin bir tek kişiye verilmesinin yanlış olacağını belirtti.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekon davalarından bahseden ve verdiği mücadeleleri anlatan Çiçek, o dönem gerekli desteği bulamadığını savundu.



Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanı yemin metninin yer almadığını ve eski metinle cumhurbaşkanlarının yemin edeceğini ileri süren Çiçek, partili bir cumhurbaşkanının tarafsız olacağına yemin edeceğini ancak takdiri kamuoyuna bıraktığını söyledi.