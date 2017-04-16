Halk Oylaması Sonuçları Kutlanıyor

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Sivas, Kırşehir ve Niğde'de vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Sivas'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı.



Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.



Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.



-Kırşehir



Kırşehir'de de vatandaşlar Cacabey Meydanı ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı.



Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar attı. Meydanda kurulan sahne sistemleriyle vatandaşlara seçim müzikleri dinletildi.



Bazı vatandaşlar da araçlarından korna çalarak kutlamalara eşlik etti.



Kırşehir Belediyesi mehter takımı da marşlar çaldı.



-Niğde



Niğde'de Cumhuriyet Meydanı ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Araç sürücüleri de korna çalarak kutlama yaptı.



AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, partisinin il binası önünde yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinde partilerine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.



Özegen, 17 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde demokratik bir referandum sürecini geride bırakacağını vurgulayarak, "80 milyon bir, beraber büyüyeceğiz. Demokrasilerin gereği, milletin iradesine saygı duymaktır. Bugün de milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek vererek demokratik iradesini ortaya koymuştur. Bu irade başımızın üzerindedir. Bu sonuç bizleri çok mutlu etti. Bu zaferi bize sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ise kampanya süresi içerisinde parti olarak her şeyi yaptıklarını ifade etti.



Demokrasi bayramı sonucunda Türk milletinin "Evet" kararını verdiğine dikkati çeken Kavaklıoğlu, "Anayasa değişikliğimiz sonuçlandı. Bundan sonra bu seçimde ister 'evet' ister 'hayır' oyu versin hep birlikte birlik ve beraberce yürüyeceğiz. Bu günler önemli günler. Birbirimize kenetleneceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.



AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir de destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.