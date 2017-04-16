Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,27% 25,73179.47162.180295.0511.2281.225% 100245.229241.651% 83Merkez% 73,05% 26,9543.35715.99467.998251249% 9960.34659.351% 89Akdağmadeni% 79,14% 20,8617.6314.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 74,27
|% 25,73
|179.471
|62.180
|295.051
|1.228
|1.225
|% 100
|245.229
|241.651
|% 83
|Merkez
|% 73,05
|% 26,95
|43.357
|15.994
|67.998
|251
|249
|% 99
|60.346
|59.351
|% 89
|Akdağmadeni
|% 79,14
|% 20,86
|17.631
|4.648
|29.871
|135
|135
|% 100
|22.579
|22.279
|% 76
|Aydıncık
|% 81,64
|% 18,36
|5.283
|1.188
|7.217
|38
|38
|% 100
|6.482
|6.471
|% 90
|Boğazlıyan
|% 56,53
|% 43,47
|11.359
|8.734
|24.838
|94
|94
|% 100
|20.434
|20.093
|% 82
|Çandır
|% 59,19
|% 40,81
|1.485
|1.024
|3.344
|14
|14
|% 100
|2.589
|2.509
|% 77
|Çayıralan
|% 63,98
|% 36,02
|4.042
|2.276
|9.642
|41
|41
|% 100
|6.466
|6.318
|% 67
|Çekerek
|% 81,78
|% 18,22
|10.361
|2.309
|14.422
|69
|69
|% 100
|12.828
|12.670
|% 89
|Kadışehri
|% 84,58
|% 15,42
|5.893
|1.074
|8.183
|36
|36
|% 100
|7.061
|6.967
|% 86
|Saraykent
|% 89,69
|% 10,31
|5.304
|610
|8.490
|35
|35
|% 100
|6.037
|5.914
|% 71
|Sarıkaya
|% 80,94
|% 19,06
|14.279
|3.362
|23.832
|102
|102
|% 100
|17.813
|17.641
|% 75
|Sorgun
|% 81,96
|% 18,04
|37.729
|8.304
|54.461
|210
|209
|% 100
|46.562
|46.033
|% 85
|Şefaatli
|% 64,34
|% 35,66
|6.073
|3.366
|11.491
|67
|67
|% 100
|9.615
|9.439
|% 84
|Yenifakılı
|% 53,45
|% 46,55
|1.919
|1.671
|4.285
|19
|19
|% 100
|3.700
|3.590
|% 86
|Yerköy
|% 65,95
|% 34,05
|14.756
|7.620
|26.977
|117
|117
|% 100
|22.717
|22.376
|% 84