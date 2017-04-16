Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43% 57193.956257.127619.9471.9241.916% 100465.932451.083% 75Bahçesaray% 68,31% 31,693.7811.7547.7843434% 1005.7645.535% 74Başkale% 18,94% 81,064.33018.53628.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 43% 57193.956257.127619.9471.9241.916% 100465.932451.083% 75
Bahçesaray% 68,31% 31,693.7811.7547.7843434% 1005.7645.535% 74
Başkale% 18,94% 81,064.33018.53628.209105102% 9723.20422.866% 84
Çaldıran% 33,97% 66,036.96113.52931.796118117% 9921.28020.490% 67
Çatak% 43,12% 56,883.8105.02511.6405353% 1009.2648.835% 80
Edremit% 43,81% 56,1924.33131.20572.176195194% 9957.35755.536% 80
Erciş% 48,31% 51,6931.10433.27995.620293293% 10066.20764.383% 69
Gevaş% 58,22% 41,787.5275.40217.4746565% 10013.48312.929% 77
Gürpınar% 53,73% 46,277.9646.85720.7649898% 10015.20714.821% 73
İpekyolu% 44,47% 55,5360.30675.292174.858458458% 100139.925135.598% 80
Muradiye% 42,77% 57,237.48410.01526.9379393% 10018.28117.499% 68
Özalp% 22,01% 77,995.03217.82734.864119119% 10023.93222.859% 69
Saray% 28,55% 71,452.2705.68111.4794040% 1008.2957.951% 72
Tuşba% 47,03% 52,9729.05632.72586.346253250% 9963.73361.781% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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