Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43% 57193.956257.127619.9471.9241.916% 100465.932451.083% 75Bahçesaray% 68,31% 31,693.7811.7547.7843434% 1005.7645.535% 74Başkale% 18,94% 81,064.33018.53628.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 43
|% 57
|193.956
|257.127
|619.947
|1.924
|1.916
|% 100
|465.932
|451.083
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,31
|% 31,69
|3.781
|1.754
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.764
|5.535
|% 74
|Başkale
|% 18,94
|% 81,06
|4.330
|18.536
|28.209
|105
|102
|% 97
|23.204
|22.866
|% 84
|Çaldıran
|% 33,97
|% 66,03
|6.961
|13.529
|31.796
|118
|117
|% 99
|21.280
|20.490
|% 67
|Çatak
|% 43,12
|% 56,88
|3.810
|5.025
|11.640
|53
|53
|% 100
|9.264
|8.835
|% 80
|Edremit
|% 43,81
|% 56,19
|24.331
|31.205
|72.176
|195
|194
|% 99
|57.357
|55.536
|% 80
|Erciş
|% 48,31
|% 51,69
|31.104
|33.279
|95.620
|293
|293
|% 100
|66.207
|64.383
|% 69
|Gevaş
|% 58,22
|% 41,78
|7.527
|5.402
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.483
|12.929
|% 77
|Gürpınar
|% 53,73
|% 46,27
|7.964
|6.857
|20.764
|98
|98
|% 100
|15.207
|14.821
|% 73
|İpekyolu
|% 44,47
|% 55,53
|60.306
|75.292
|174.858
|458
|458
|% 100
|139.925
|135.598
|% 80
|Muradiye
|% 42,77
|% 57,23
|7.484
|10.015
|26.937
|93
|93
|% 100
|18.281
|17.499
|% 68
|Özalp
|% 22,01
|% 77,99
|5.032
|17.827
|34.864
|119
|119
|% 100
|23.932
|22.859
|% 69
|Saray
|% 28,55
|% 71,45
|2.270
|5.681
|11.479
|40
|40
|% 100
|8.295
|7.951
|% 72
|Tuşba
|% 47,03
|% 52,97
|29.056
|32.725
|86.346
|253
|250
|% 99
|63.733
|61.781
|% 75