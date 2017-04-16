Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 77,77% 22,2310.8013.088155.463744160% 2214.23013.889% 80Merkez% 62,07% 37,9343226445.3861427% 5721696% 83Ayancık% 74,58% 25,4257519618.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 77,77% 22,2310.8013.088155.463744160% 2214.23013.889% 80
Merkez% 62,07% 37,9343226445.3861427% 5721696% 83
Ayancık% 74,58% 25,4257519618.0159912% 12793771% 71
Boyabat% 82,87% 17,131.56732432.13616219% 121.9311.891% 86
Dikmen% 87,53% 12,471.2701814.1563319% 581.4921.451% 78
Durağan% 86,38% 13,623.49455112.7929051% 574.1234.045% 76
Erfelek% 60,77% 39,231.1827639.2395522% 402.0131.945% 82
Gerze% 67,14% 32,861.00149018.5868112% 151.5031.491% 85
Saraydüzü% 82,14% 17,864691024.227338% 24601571% 80
Türkeli% 78,89% 21,1181121710.9264910% 201.0531.028% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Saraydüzü, Türkeli, Boyabat, Ayancık, Erfelek, Durağan, Dikmen, Gerze, Sinop