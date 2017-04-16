Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 77,77% 22,2310.8013.088155.463744160% 2214.23013.889% 80Merkez% 62,07% 37,9343226445.3861427% 5721696% 83Ayancık% 74,58% 25,4257519618.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Sinop
|% 77,77
|% 22,23
|10.801
|3.088
|155.463
|744
|160
|% 22
|14.230
|13.889
|% 80
|Merkez
|% 62,07
|% 37,93
|432
|264
|45.386
|142
|7
|% 5
|721
|696
|% 83
|Ayancık
|% 74,58
|% 25,42
|575
|196
|18.015
|99
|12
|% 12
|793
|771
|% 71
|Boyabat
|% 82,87
|% 17,13
|1.567
|324
|32.136
|162
|19
|% 12
|1.931
|1.891
|% 86
|Dikmen
|% 87,53
|% 12,47
|1.270
|181
|4.156
|33
|19
|% 58
|1.492
|1.451
|% 78
|Durağan
|% 86,38
|% 13,62
|3.494
|551
|12.792
|90
|51
|% 57
|4.123
|4.045
|% 76
|Erfelek
|% 60,77
|% 39,23
|1.182
|763
|9.239
|55
|22
|% 40
|2.013
|1.945
|% 82
|Gerze
|% 67,14
|% 32,86
|1.001
|490
|18.586
|81
|12
|% 15
|1.503
|1.491
|% 85
|Saraydüzü
|% 82,14
|% 17,86
|469
|102
|4.227
|33
|8
|% 24
|601
|571
|% 80
|Türkeli
|% 78,89
|% 21,11
|811
|217
|10.926
|49
|10
|% 20
|1.053
|1.028
|% 80