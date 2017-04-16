Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,83% 29,17598.799246.5521.029.6443.3443.343% 100860.524845.351% 84Akçakale% 95,21% 4,7940.9022.05946.876175175% 10043.42142.961% 93Birecik% 62,27% 37,7325.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 70,83% 29,17598.799246.5521.029.6443.3443.343% 100860.524845.351% 84
Akçakale% 95,21% 4,7940.9022.05946.876175175% 10043.42142.961% 93
Birecik% 62,27% 37,7325.40115.39153.293184184% 10041.65740.792% 78
Bozova% 66,03% 33,9716.1548.31031.597128128% 10024.94624.464% 79
Ceylanpınar% 56,97% 43,0320.86915.76444.605135135% 10037.79036.633% 85
Eyyübiye% 82,06% 17,94124.14127.141184.780534534% 100153.940151.282% 83
Halfeti% 44,6% 55,47.5009.31723.2238080% 10017.27516.817% 74
Haliliye% 74,8% 25,2127.25342.868206.084598597% 100172.831170.121% 84
Harran% 97,03% 2,9734.0331.04236.332149149% 10035.21435.075% 97
Hilvan% 63,34% 36,6613.7297.94726.075113113% 10022.12521.676% 85
Karaköprü% 69,69% 30,3154.64323.77092.776289289% 10079.62078.413% 86
Siverek% 64,25% 35,7565.09236.223130.631433433% 100103.378101.315% 79
Suruç% 49,29% 50,7122.67323.33056.833192192% 10047.19946.003% 83
Viranşehir% 58,16% 41,8446.40933.39096.539334334% 10081.12879.799% 84

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