Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 75,91% 24,09153.16148.615245.097926914% 99205.629201.776% 85Merkez% 77,78% 22,2268.04619.434104.434316313% 9988.75487.480% 86Ardeşen% 69,01% 30,9916.4507.38729.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Rize
|% 75,91
|% 24,09
|153.161
|48.615
|245.097
|926
|914
|% 99
|205.629
|201.776
|% 85
|Merkez
|% 77,78
|% 22,22
|68.046
|19.434
|104.434
|316
|313
|% 99
|88.754
|87.480
|% 86
|Ardeşen
|% 69,01
|% 30,99
|16.450
|7.387
|29.895
|111
|109
|% 98
|24.226
|23.837
|% 83
|Çamlıhemşin
|% 75,75
|% 24,25
|3.098
|992
|4.990
|38
|38
|% 100
|4.548
|4.090
|% 91
|Çayeli
|% 83,53
|% 16,47
|22.175
|4.373
|31.809
|131
|131
|% 100
|27.302
|26.548
|% 86
|Derepazarı
|% 83,04
|% 16,96
|4.044
|826
|5.749
|24
|24
|% 100
|4.933
|4.870
|% 86
|Fındıklı
|% 47,37
|% 52,63
|4.074
|4.527
|12.264
|48
|41
|% 85
|8.773
|8.601
|% 84
|Güneysu
|% 89,9
|% 10,1
|8.413
|945
|10.437
|39
|39
|% 100
|9.426
|9.358
|% 90
|Hemşin
|% 65,13
|% 34,87
|930
|498
|1.847
|13
|13
|% 100
|1.458
|1.428
|% 79
|İkizdere
|% 88,18
|% 11,82
|3.029
|406
|4.512
|38
|38
|% 100
|3.497
|3.435
|% 78
|İyidere
|% 85,98
|% 14,02
|4.740
|773
|6.587
|24
|24
|% 100
|5.581
|5.513
|% 85
|Kalkandere
|% 80,3
|% 19,7
|5.823
|1.429
|8.681
|43
|43
|% 100
|7.391
|7.252
|% 85
|Pazar
|% 63,72
|% 36,28
|12.339
|7.025
|23.892
|101
|101
|% 100
|19.740
|19.364
|% 83