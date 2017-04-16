Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıRize% 75,91% 24,09153.16148.615245.097926914% 99205.629201.776% 85Merkez% 77,78% 22,2268.04619.434104.434316313% 9988.75487.480% 86Ardeşen% 69,01% 30,9916.4507.38729.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Rize

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Rize% 75,91% 24,09153.16148.615245.097926914% 99205.629201.776% 85
Merkez% 77,78% 22,2268.04619.434104.434316313% 9988.75487.480% 86
Ardeşen% 69,01% 30,9916.4507.38729.895111109% 9824.22623.837% 83
Çamlıhemşin% 75,75% 24,253.0989924.9903838% 1004.5484.090% 91
Çayeli% 83,53% 16,4722.1754.37331.809131131% 10027.30226.548% 86
Derepazarı% 83,04% 16,964.0448265.7492424% 1004.9334.870% 86
Fındıklı% 47,37% 52,634.0744.52712.2644841% 858.7738.601% 84
Güneysu% 89,9% 10,18.41394510.4373939% 1009.4269.358% 90
Hemşin% 65,13% 34,879304981.8471313% 1001.4581.428% 79
İkizdere% 88,18% 11,823.0294064.5123838% 1003.4973.435% 78
İyidere% 85,98% 14,024.7407736.5872424% 1005.5815.513% 85
Kalkandere% 80,3% 19,75.8231.4298.6814343% 1007.3917.252% 85
Pazar% 63,72% 36,2812.3397.02523.892101101% 10019.74019.364% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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