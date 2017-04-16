Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 45,37% 54,631.9782.382691.1241.98128% 14.4594.360% 87Bodrum% 0% 000119.9433180% 000% 0Dalaman% 45,79% 54,2113616127.384832% 2306297% 92Datça% 23,68% 76,325417416.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 45,37% 54,631.9782.382691.1241.98128% 14.4594.360% 87
Bodrum% 0% 000119.9433180% 000% 0
Dalaman% 45,79% 54,2113616127.384832% 2306297% 92
Datça% 23,68% 76,325417416.295491% 2231228% 86
Fethiye% 0% 000108.5162900% 000% 0
Kavaklıdere% 0% 0008.170260% 000% 0
Köyceğiz% 75% 251264226.447772% 3180168% 101
Marmaris% 65,24% 34,761075765.2161741% 1166164% 92
Menteşe% 41,65% 58,3519727680.0042263% 1480473% 80
Milas% 40,2% 59,8277412103.6283187% 2718689% 95
Ortaca% 0% 00035.388970% 000% 0
Seydikemer% 61,58% 38,4241225745.9561443% 2677669% 84
Ula% 40,01% 59,996691.00319.259619% 151.7011.672% 86
Yatağan% 0% 00034.9181180% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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