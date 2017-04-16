Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 45,37% 54,631.9782.382691.1241.98128% 14.4594.360% 87Bodrum% 0% 000119.9433180% 000% 0Dalaman% 45,79% 54,2113616127.384832% 2306297% 92Datça% 23,68% 76,325417416.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 45,37
|% 54,63
|1.978
|2.382
|691.124
|1.981
|28
|% 1
|4.459
|4.360
|% 87
|Bodrum
|% 0
|% 0
|0
|0
|119.943
|318
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Dalaman
|% 45,79
|% 54,21
|136
|161
|27.384
|83
|2
|% 2
|306
|297
|% 92
|Datça
|% 23,68
|% 76,32
|54
|174
|16.295
|49
|1
|% 2
|231
|228
|% 86
|Fethiye
|% 0
|% 0
|0
|0
|108.516
|290
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kavaklıdere
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.170
|26
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Köyceğiz
|% 75
|% 25
|126
|42
|26.447
|77
|2
|% 3
|180
|168
|% 101
|Marmaris
|% 65,24
|% 34,76
|107
|57
|65.216
|174
|1
|% 1
|166
|164
|% 92
|Menteşe
|% 41,65
|% 58,35
|197
|276
|80.004
|226
|3
|% 1
|480
|473
|% 80
|Milas
|% 40,2
|% 59,8
|277
|412
|103.628
|318
|7
|% 2
|718
|689
|% 95
|Ortaca
|% 0
|% 0
|0
|0
|35.388
|97
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Seydikemer
|% 61,58
|% 38,42
|412
|257
|45.956
|144
|3
|% 2
|677
|669
|% 84
|Ula
|% 40,01
|% 59,99
|669
|1.003
|19.259
|61
|9
|% 15
|1.701
|1.672
|% 86
|Yatağan
|% 0
|% 0
|0
|0
|34.918
|118
|0
|% 0
|0
|0
|% 0