Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,17% 63,83373.683659.5181.247.6623.5333.389% 961.050.3721.033.201% 88Akdeniz% 32,69% 67,3149.443101.788178.224473466% 99154.113151.231% 88Anamur% 37,49% 62,5116.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 36,17
|% 63,83
|373.683
|659.518
|1.247.662
|3.533
|3.389
|% 96
|1.050.372
|1.033.201
|% 88
|Akdeniz
|% 32,69
|% 67,31
|49.443
|101.788
|178.224
|473
|466
|% 99
|154.113
|151.231
|% 88
|Anamur
|% 37,49
|% 62,51
|16.093
|26.837
|49.154
|157
|157
|% 100
|43.625
|42.930
|% 89
|Aydıncık
|% 41,59
|% 58,41
|2.971
|4.172
|8.354
|30
|30
|% 100
|7.327
|7.143
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.544
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.503
|17.102
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.720
|5.617
|% 87
|Erdemli
|% 51,96
|% 48,04
|42.529
|39.327
|97.268
|287
|272
|% 95
|83.331
|81.856
|% 89
|Gülnar
|% 44,71
|% 55,29
|7.376
|9.123
|19.314
|89
|89
|% 100
|16.730
|16.499
|% 87
|Mezitli
|% 29,69
|% 70,31
|32.087
|75.993
|129.457
|339
|330
|% 97
|109.477
|108.080
|% 87
|Mut
|% 46,24
|% 53,76
|18.308
|21.284
|45.781
|169
|169
|% 100
|40.498
|39.592
|% 88
|Silifke
|% 34,81
|% 65,19
|23.708
|44.392
|88.702
|269
|235
|% 87
|69.231
|68.100
|% 88
|Tarsus
|% 35,43
|% 64,57
|68.412
|124.657
|230.088
|654
|635
|% 97
|196.145
|193.069
|% 88
|Toroslar
|% 40,86
|% 59,14
|69.680
|100.843
|199.609
|532
|532
|% 100
|173.628
|170.523
|% 87
|Yenişehir
|% 24,83
|% 75,17
|32.641
|98.818
|175.456
|448
|388
|% 87
|133.044
|131.459
|% 88