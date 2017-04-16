Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,17% 63,83373.683659.5181.247.6623.5333.389% 961.050.3721.033.201% 88Akdeniz% 32,69% 67,3149.443101.788178.224473466% 99154.113151.231% 88Anamur% 37,49% 62,5116.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 36,17% 63,83373.683659.5181.247.6623.5333.389% 961.050.3721.033.201% 88
Akdeniz% 32,69% 67,3149.443101.788178.224473466% 99154.113151.231% 88
Anamur% 37,49% 62,5116.09326.83749.154157157% 10043.62542.930% 89
Aydıncık% 41,59% 58,412.9714.1728.3543030% 1007.3277.143% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5449.55819.6656262% 10017.50317.102% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.7205.617% 87
Erdemli% 51,96% 48,0442.52939.32797.268287272% 9583.33181.856% 89
Gülnar% 44,71% 55,297.3769.12319.3148989% 10016.73016.499% 87
Mezitli% 29,69% 70,3132.08775.993129.457339330% 97109.477108.080% 87
Mut% 46,24% 53,7618.30821.28445.781169169% 10040.49839.592% 88
Silifke% 34,81% 65,1923.70844.39288.702269235% 8769.23168.100% 88
Tarsus% 35,43% 64,5768.412124.657230.088654635% 97196.145193.069% 88
Toroslar% 40,86% 59,1469.680100.843199.609532532% 100173.628170.523% 87
Yenişehir% 24,83% 75,1732.64198.818175.456448388% 87133.044131.459% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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