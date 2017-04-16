Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 47,45% 52,5522.40424.8131.247.6623.533233% 748.13947.217% 87Akdeniz% 45,24% 54,763.7014.479178.22447329% 68.3218.180% 88Anamur% 41,49% 58,512.3063.25249.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 47,45
|% 52,55
|22.404
|24.813
|1.247.662
|3.533
|233
|% 7
|48.139
|47.217
|% 87
|Akdeniz
|% 45,24
|% 54,76
|3.701
|4.479
|178.224
|473
|29
|% 6
|8.321
|8.180
|% 88
|Anamur
|% 41,49
|% 58,51
|2.306
|3.252
|49.154
|157
|29
|% 18
|5.599
|5.558
|% 84
|Aydıncık
|% 46,08
|% 53,92
|429
|502
|8.354
|30
|6
|% 20
|957
|931
|% 88
|Bozyazı
|% 48,6
|% 51,4
|831
|879
|19.665
|62
|11
|% 18
|1.738
|1.710
|% 87
|Çamlıyayla
|% 48,53
|% 51,47
|757
|803
|6.590
|24
|9
|% 38
|1.607
|1.560
|% 89
|Erdemli
|% 49,31
|% 50,69
|1.613
|1.658
|97.268
|287
|13
|% 5
|3.320
|3.271
|% 86
|Gülnar
|% 51,26
|% 48,74
|1.769
|1.682
|19.314
|89
|26
|% 29
|3.482
|3.451
|% 86
|Mezitli
|% 48,24
|% 51,76
|1.275
|1.368
|129.457
|339
|12
|% 4
|2.677
|2.643
|% 90
|Mut
|% 51
|% 49
|3.040
|2.921
|45.781
|169
|34
|% 20
|6.092
|5.961
|% 89
|Silifke
|% 66,22
|% 33,78
|49
|25
|88.702
|269
|1
|% 0
|76
|74
|% 96
|Tarsus
|% 53,9
|% 46,1
|1.872
|1.601
|230.088
|654
|21
|% 3
|3.647
|3.473
|% 86
|Toroslar
|% 48,54
|% 51,46
|3.926
|4.163
|199.609
|532
|33
|% 6
|8.269
|8.089
|% 88
|Yenişehir
|% 36,1
|% 63,9
|836
|1.480
|175.456
|448
|9
|% 2
|2.354
|2.316
|% 89