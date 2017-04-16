Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 47,45% 52,5522.40424.8131.247.6623.533233% 748.13947.217% 87Akdeniz% 45,24% 54,763.7014.479178.22447329% 68.3218.180% 88Anamur% 41,49% 58,512.3063.25249.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 47,45% 52,5522.40424.8131.247.6623.533233% 748.13947.217% 87
Akdeniz% 45,24% 54,763.7014.479178.22447329% 68.3218.180% 88
Anamur% 41,49% 58,512.3063.25249.15415729% 185.5995.558% 84
Aydıncık% 46,08% 53,924295028.354306% 20957931% 88
Bozyazı% 48,6% 51,483187919.6656211% 181.7381.710% 87
Çamlıyayla% 48,53% 51,477578036.590249% 381.6071.560% 89
Erdemli% 49,31% 50,691.6131.65897.26828713% 53.3203.271% 86
Gülnar% 51,26% 48,741.7691.68219.3148926% 293.4823.451% 86
Mezitli% 48,24% 51,761.2751.368129.45733912% 42.6772.643% 90
Mut% 51% 493.0402.92145.78116934% 206.0925.961% 89
Silifke% 66,22% 33,78492588.7022691% 07674% 96
Tarsus% 53,9% 46,11.8721.601230.08865421% 33.6473.473% 86
Toroslar% 48,54% 51,463.9264.163199.60953233% 68.2698.089% 88
Yenişehir% 36,1% 63,98361.480175.4564489% 22.3542.316% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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