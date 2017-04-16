Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,67% 54,33417.269496.4271.031.6683.1563.156% 100933.371913.696% 90Ahmetli% 50,18% 49,825.5465.50612.5044343% 10011.29711.052% 90Akhisar% 42,89% 57,1148.86965.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 45,67
|% 54,33
|417.269
|496.427
|1.031.668
|3.156
|3.156
|% 100
|933.371
|913.696
|% 90
|Ahmetli
|% 50,18
|% 49,82
|5.546
|5.506
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.297
|11.052
|% 90
|Akhisar
|% 42,89
|% 57,11
|48.869
|65.067
|128.281
|377
|377
|% 100
|116.189
|113.936
|% 91
|Alaşehir
|% 40,69
|% 59,31
|26.716
|38.936
|75.046
|236
|236
|% 100
|67.398
|65.652
|% 90
|Demirci
|% 65,54
|% 34,46
|17.471
|9.184
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.463
|26.655
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,45
|% 61,55
|3.867
|6.190
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.271
|10.057
|% 91
|Gördes
|% 62,33
|% 37,67
|12.535
|7.576
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.815
|20.111
|% 91
|Kırkağaç
|% 63,5
|% 36,5
|16.612
|9.550
|29.365
|96
|96
|% 100
|26.713
|26.162
|% 91
|Köprübaşı
|% 50,72
|% 49,28
|4.806
|4.669
|10.905
|62
|62
|% 100
|10.049
|9.475
|% 92
|Kula
|% 52,12
|% 47,88
|15.898
|14.603
|34.475
|129
|129
|% 100
|31.237
|30.501
|% 91
|Salihli
|% 35,91
|% 64,09
|38.757
|69.180
|122.786
|357
|357
|% 100
|109.950
|107.937
|% 90
|Sarıgöl
|% 32,85
|% 67,15
|8.233
|16.831
|28.285
|86
|86
|% 100
|25.796
|25.064
|% 91
|Saruhanlı
|% 40,88
|% 59,12
|15.209
|21.991
|41.601
|126
|126
|% 100
|38.096
|37.200
|% 92
|Selendi
|% 58,48
|% 41,52
|8.166
|5.798
|15.978
|80
|80
|% 100
|14.433
|13.964
|% 90
|Soma
|% 53,07
|% 46,93
|37.634
|33.279
|79.198
|247
|247
|% 100
|72.204
|70.913
|% 91
|Şehzadeler
|% 45,04
|% 54,96
|48.509
|59.182
|121.068
|325
|325
|% 100
|109.779
|107.691
|% 91
|Turgutlu
|% 45,35
|% 54,65
|45.078
|54.333
|113.525
|306
|306
|% 100
|101.357
|99.411
|% 89
|Yunusemre
|% 45,94
|% 54,06
|63.363
|74.552
|154.053
|426
|426
|% 100
|140.324
|137.915
|% 91