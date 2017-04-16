Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,67% 54,33417.269496.4271.031.6683.1563.156% 100933.371913.696% 90Ahmetli% 50,18% 49,825.5465.50612.5044343% 10011.29711.052% 90Akhisar% 42,89% 57,1148.86965.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 45,67% 54,33417.269496.4271.031.6683.1563.156% 100933.371913.696% 90
Ahmetli% 50,18% 49,825.5465.50612.5044343% 10011.29711.052% 90
Akhisar% 42,89% 57,1148.86965.067128.281377377% 100116.189113.936% 91
Alaşehir% 40,69% 59,3126.71638.93675.046236236% 10067.39865.652% 90
Demirci% 65,54% 34,4617.4719.18430.462131131% 10027.46326.655% 90
Gölmarmara% 38,45% 61,553.8676.19011.2943939% 10010.27110.057% 91
Gördes% 62,33% 37,6712.5357.57622.8429090% 10020.81520.111% 91
Kırkağaç% 63,5% 36,516.6129.55029.3659696% 10026.71326.162% 91
Köprübaşı% 50,72% 49,284.8064.66910.9056262% 10010.0499.475% 92
Kula% 52,12% 47,8815.89814.60334.475129129% 10031.23730.501% 91
Salihli% 35,91% 64,0938.75769.180122.786357357% 100109.950107.937% 90
Sarıgöl% 32,85% 67,158.23316.83128.2858686% 10025.79625.064% 91
Saruhanlı% 40,88% 59,1215.20921.99141.601126126% 10038.09637.200% 92
Selendi% 58,48% 41,528.1665.79815.9788080% 10014.43313.964% 90
Soma% 53,07% 46,9337.63433.27979.198247247% 10072.20470.913% 91
Şehzadeler% 45,04% 54,9648.50959.182121.068325325% 100109.779107.691% 91
Turgutlu% 45,35% 54,6545.07854.333113.525306306% 100101.35799.411% 89
Yunusemre% 45,94% 54,0663.36374.552154.053426426% 100140.324137.915% 91

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