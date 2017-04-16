Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 56,69% 43,31650.121496.6971.301.3553.4943.494% 1001.166.4251.146.818% 90Başiskele% 66,84% 33,1637.94818.82662.871174174% 10057.73356.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 56,69
|% 43,31
|650.121
|496.697
|1.301.355
|3.494
|3.494
|% 100
|1.166.425
|1.146.818
|% 90
|Başiskele
|% 66,84
|% 33,16
|37.948
|18.826
|62.871
|174
|174
|% 100
|57.733
|56.774
|% 92
|Çayırova
|% 59,83
|% 40,17
|44.426
|29.832
|84.290
|212
|212
|% 100
|75.425
|74.258
|% 89
|Darıca
|% 57,55
|% 42,45
|67.870
|50.066
|133.726
|335
|335
|% 100
|119.881
|117.936
|% 90
|Derince
|% 52,43
|% 47,57
|46.970
|42.616
|101.492
|265
|265
|% 100
|91.104
|89.586
|% 90
|Dilovası
|% 60,63
|% 39,37
|15.478
|10.050
|30.065
|79
|79
|% 100
|26.244
|25.528
|% 87
|Gebze
|% 60,13
|% 39,87
|134.089
|88.925
|252.542
|638
|638
|% 100
|226.555
|223.014
|% 90
|Gölcük
|% 54,61
|% 45,39
|55.016
|45.733
|114.073
|303
|303
|% 100
|102.252
|100.749
|% 90
|İzmit
|% 49,83
|% 50,17
|111.119
|111.893
|252.790
|689
|689
|% 100
|226.888
|223.012
|% 90
|Kandıra
|% 61,99
|% 38,01
|20.020
|12.276
|37.174
|170
|170
|% 100
|33.034
|32.296
|% 89
|Karamürsel
|% 56,64
|% 43,36
|20.296
|15.537
|42.114
|124
|124
|% 100
|36.485
|35.833
|% 87
|Kartepe
|% 62,76
|% 37,24
|44.353
|26.313
|79.297
|212
|212
|% 100
|71.942
|70.666
|% 91
|Körfez
|% 54,07
|% 45,93
|52.536
|44.630
|110.921
|293
|293
|% 100
|98.882
|97.166
|% 89