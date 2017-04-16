Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 56,69% 43,31650.121496.6971.301.3553.4943.494% 1001.166.4251.146.818% 90Başiskele% 66,84% 33,1637.94818.82662.871174174% 10057.73356.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 56,69% 43,31650.121496.6971.301.3553.4943.494% 1001.166.4251.146.818% 90
Başiskele% 66,84% 33,1637.94818.82662.871174174% 10057.73356.774% 92
Çayırova% 59,83% 40,1744.42629.83284.290212212% 10075.42574.258% 89
Darıca% 57,55% 42,4567.87050.066133.726335335% 100119.881117.936% 90
Derince% 52,43% 47,5746.97042.616101.492265265% 10091.10489.586% 90
Dilovası% 60,63% 39,3715.47810.05030.0657979% 10026.24425.528% 87
Gebze% 60,13% 39,87134.08988.925252.542638638% 100226.555223.014% 90
Gölcük% 54,61% 45,3955.01645.733114.073303303% 100102.252100.749% 90
İzmit% 49,83% 50,17111.119111.893252.790689689% 100226.888223.012% 90
Kandıra% 61,99% 38,0120.02012.27637.174170170% 10033.03432.296% 89
Karamürsel% 56,64% 43,3620.29615.53742.114124124% 10036.48535.833% 87
Kartepe% 62,76% 37,2444.35326.31379.297212212% 10071.94270.666% 91
Körfez% 54,07% 45,9352.53644.630110.921293293% 10098.88297.166% 89

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Karamürsel, Başiskele, Dilovası, Çayırova, Kocaeli, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Darıca, Gebze
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