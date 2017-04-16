Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,49% 48,5163.22359.563181.880692612% 88126.773122.786% 79Merkez% 42,02% 57,9821.04029.03671.840226200% 8850.88750.076% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 51,49% 48,5163.22359.563181.880692612% 88126.773122.786% 79
Merkez% 42,02% 57,9821.04029.03671.840226200% 8850.88750.076% 80
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4635.395% 75
Arpaçay% 58,45% 41,555.3943.83512.1625858% 1009.2869.229% 76
Digor% 29,77% 70,232.4565.79313.7845950% 8510.4848.249% 91
Kağızman% 60,93% 39,078.7635.61928.17311276% 6814.51214.382% 75
Sarıkamış% 68,38% 31,6212.3715.72126.29610091% 9118.42518.092% 76
Selim% 65,16% 34,847.6124.07015.1896868% 10011.93011.682% 79
Susuz% 44,01% 55,992.5003.1817.1223333% 1005.7865.681% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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