Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,49% 48,5163.22359.563181.880692612% 88126.773122.786% 79Merkez% 42,02% 57,9821.04029.03671.840226200% 8850.88750.076% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 51,49
|% 48,51
|63.223
|59.563
|181.880
|692
|612
|% 88
|126.773
|122.786
|% 79
|Merkez
|% 42,02
|% 57,98
|21.040
|29.036
|71.840
|226
|200
|% 88
|50.887
|50.076
|% 80
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.463
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,45
|% 41,55
|5.394
|3.835
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.286
|9.229
|% 76
|Digor
|% 29,77
|% 70,23
|2.456
|5.793
|13.784
|59
|50
|% 85
|10.484
|8.249
|% 91
|Kağızman
|% 60,93
|% 39,07
|8.763
|5.619
|28.173
|112
|76
|% 68
|14.512
|14.382
|% 75
|Sarıkamış
|% 68,38
|% 31,62
|12.371
|5.721
|26.296
|100
|91
|% 91
|18.425
|18.092
|% 76
|Selim
|% 65,16
|% 34,84
|7.612
|4.070
|15.189
|68
|68
|% 100
|11.930
|11.682
|% 79
|Susuz
|% 44,01
|% 55,99
|2.500
|3.181
|7.122
|33
|33
|% 100
|5.786
|5.681
|% 81