Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 54,23% 45,7755.60746.941181.880692535% 77105.935102.548% 78Merkez% 44,46% 55,5414.52918.14971.840226137% 6133.14732.678% 79Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 54,23
|% 45,77
|55.607
|46.941
|181.880
|692
|535
|% 77
|105.935
|102.548
|% 78
|Merkez
|% 44,46
|% 55,54
|14.529
|18.149
|71.840
|226
|137
|% 61
|33.147
|32.678
|% 79
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.463
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,47
|% 41,53
|5.395
|3.832
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.262
|9.227
|% 76
|Digor
|% 30,78
|% 69,22
|1.911
|4.297
|13.784
|59
|40
|% 68
|8.350
|6.208
|% 97
|Kağızman
|% 60,93
|% 39,07
|8.763
|5.619
|28.173
|112
|76
|% 68
|14.405
|14.382
|% 75
|Sarıkamış
|% 68,31
|% 31,69
|12.098
|5.612
|26.296
|100
|89
|% 89
|18.014
|17.710
|% 76
|Selim
|% 65,14
|% 34,86
|7.548
|4.039
|15.189
|68
|68
|% 100
|11.833
|11.587
|% 78
|Susuz
|% 42,45
|% 57,55
|2.276
|3.085
|7.122
|33
|31
|% 94
|5.461
|5.361
|% 81