Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 54,23% 45,7755.60746.941181.880692535% 77105.935102.548% 78Merkez% 44,46% 55,5414.52918.14971.840226137% 6133.14732.678% 79Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 54,23% 45,7755.60746.941181.880692535% 77105.935102.548% 78
Merkez% 44,46% 55,5414.52918.14971.840226137% 6133.14732.678% 79
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4635.395% 75
Arpaçay% 58,47% 41,535.3953.83212.1625858% 1009.2629.227% 76
Digor% 30,78% 69,221.9114.29713.7845940% 688.3506.208% 97
Kağızman% 60,93% 39,078.7635.61928.17311276% 6814.40514.382% 75
Sarıkamış% 68,31% 31,6912.0985.61226.29610089% 8918.01417.710% 76
Selim% 65,14% 34,867.5484.03915.1896868% 10011.83311.587% 78
Susuz% 42,45% 57,552.2763.0857.1223331% 945.4615.361% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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