Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 52,9% 47,11.330.7301.184.61310.529.03026.2977.325% 282.549.6742.515.343% 88Adalar% 26,72% 73,281.3903.81311.8963518% 515.2675.203% 86Arnavutköy% 65,63% 34,3733.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 52,9% 47,11.330.7301.184.61310.529.03026.2977.325% 282.549.6742.515.343% 88
Adalar% 26,72% 73,281.3903.81311.8963518% 515.2675.203% 86
Arnavutköy% 65,63% 34,3733.60617.599160.781411156% 3852.19551.205% 87
Ataşehir% 47,17% 52,8325.32928.372308.248759152% 2054.35353.701% 88
Avcılar% 41,44% 58,5626.15436.962305.036749179% 2463.85763.116% 88
Bağcılar% 60,82% 39,18114.82673.966510.6401.252539% 43191.561188.792% 87
Bahçelievler% 50,24% 49,7659.24758.682433.4971.070339% 32119.342117.929% 87
Bakırköy% 25,64% 74,367.96323.094171.32742991% 2131.43331.057% 87
Başakşehir% 58,06% 41,9427.21719.663237.488592135% 2347.58846.880% 89
Bayrampaşa% 53,74% 46,2647.96241.286200.220499252% 5190.42289.248% 89
Beşiktaş% 17,41% 82,592.20410.456144.82736337% 1012.80312.660% 87
Beykoz% 54,66% 45,3424.13220.015185.732472129% 2744.80744.147% 89
Beylikdüzü% 43,55% 56,4521.34827.673210.039522139% 2749.63949.021% 89
Beyoğlu% 50,21% 49,7923.86123.664174.190441145% 3348.12547.525% 85
Büyükçekmece% 44,33% 55,6719.11524.007168.845426127% 3043.62243.122% 88
Çatalca% 42,51% 57,4913.31218.00652.361147101% 6931.92431.318% 90
Çekmeköy% 54,45% 45,5519.76316.531164.277411105% 2636.82436.294% 89
Esenler% 66,43% 33,5792.28346.641314.201779394% 51140.809138.924% 89
Esenyurt% 48,11% 51,8938.06141.044520.8651.289244% 1980.22979.105% 82
Eyüp% 52,54% 47,4624.86622.463272.417689142% 2147.90647.329% 87
Fatih% 53,69% 46,3131.35727.046293.451751187% 2559.29358.403% 85
Gaziosmanpaşa% 60,4% 39,657.57637.756352.644867270% 3196.60595.332% 88
Güngören% 54,62% 45,3829.57724.570216.971538158% 2954.88854.147% 86
Kadıköy% 20,38% 79,625.64822.067365.77292080% 927.98927.715% 89
Kağıthane% 55,28% 44,7244.33535.872321.561798231% 2981.20680.207% 87
Kartal% 44,58% 55,4257.83071.897346.163859364% 42131.373129.727% 90
Küçükçekmece% 46,73% 53,2759.29667.601541.1161.338369% 28128.693126.897% 87
Maltepe% 39,11% 60,8918.22428.375371.093923135% 1547.10546.599% 87
Pendik% 59,22% 40,7873.20650.418487.1281.208353% 29125.326123.624% 88
Sancaktepe% 55,46% 44,5422.16217.797255.212630119% 1940.52939.959% 84
Sarıyer% 46,62% 53,3820.05022.958250.085647128% 2043.51643.008% 89
Silivri% 43,07% 56,9311.17814.778124.37233681% 2426.35725.956% 88
Sultanbeyli% 70,29% 29,7138.87116.433210.830519157% 3056.27955.304% 88
Sultangazi% 65,05% 34,9568.24236.672348.712858298% 35106.249104.914% 88
Şile% 55,47% 44,537.3585.90626.3229665% 6813.50413.264% 90
Şişli% 34,03% 65,979.07217.587207.49652481% 1527.03326.659% 85
Tuzla% 51,41% 48,5932.31530.538169.258423178% 4263.69262.853% 90
Ümraniye% 58,38% 41,6256.57740.340491.8351.220277% 2398.22496.917% 89
Üsküdar% 50,59% 49,4141.26140.303406.6301.019234% 2382.72281.564% 89
Zeytinburnu% 52,4% 47,623.95621.762195.492488136% 2846.38545.718% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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