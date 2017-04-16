Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 52,9% 47,11.330.7301.184.61310.529.03026.2977.325% 282.549.6742.515.343% 88Adalar% 26,72% 73,281.3903.81311.8963518% 515.2675.203% 86Arnavutköy% 65,63% 34,3733.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 52,9
|% 47,1
|1.330.730
|1.184.613
|10.529.030
|26.297
|7.325
|% 28
|2.549.674
|2.515.343
|% 88
|Adalar
|% 26,72
|% 73,28
|1.390
|3.813
|11.896
|35
|18
|% 51
|5.267
|5.203
|% 86
|Arnavutköy
|% 65,63
|% 34,37
|33.606
|17.599
|160.781
|411
|156
|% 38
|52.195
|51.205
|% 87
|Ataşehir
|% 47,17
|% 52,83
|25.329
|28.372
|308.248
|759
|152
|% 20
|54.353
|53.701
|% 88
|Avcılar
|% 41,44
|% 58,56
|26.154
|36.962
|305.036
|749
|179
|% 24
|63.857
|63.116
|% 88
|Bağcılar
|% 60,82
|% 39,18
|114.826
|73.966
|510.640
|1.252
|539
|% 43
|191.561
|188.792
|% 87
|Bahçelievler
|% 50,24
|% 49,76
|59.247
|58.682
|433.497
|1.070
|339
|% 32
|119.342
|117.929
|% 87
|Bakırköy
|% 25,64
|% 74,36
|7.963
|23.094
|171.327
|429
|91
|% 21
|31.433
|31.057
|% 87
|Başakşehir
|% 58,06
|% 41,94
|27.217
|19.663
|237.488
|592
|135
|% 23
|47.588
|46.880
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,74
|% 46,26
|47.962
|41.286
|200.220
|499
|252
|% 51
|90.422
|89.248
|% 89
|Beşiktaş
|% 17,41
|% 82,59
|2.204
|10.456
|144.827
|363
|37
|% 10
|12.803
|12.660
|% 87
|Beykoz
|% 54,66
|% 45,34
|24.132
|20.015
|185.732
|472
|129
|% 27
|44.807
|44.147
|% 89
|Beylikdüzü
|% 43,55
|% 56,45
|21.348
|27.673
|210.039
|522
|139
|% 27
|49.639
|49.021
|% 89
|Beyoğlu
|% 50,21
|% 49,79
|23.861
|23.664
|174.190
|441
|145
|% 33
|48.125
|47.525
|% 85
|Büyükçekmece
|% 44,33
|% 55,67
|19.115
|24.007
|168.845
|426
|127
|% 30
|43.622
|43.122
|% 88
|Çatalca
|% 42,51
|% 57,49
|13.312
|18.006
|52.361
|147
|101
|% 69
|31.924
|31.318
|% 90
|Çekmeköy
|% 54,45
|% 45,55
|19.763
|16.531
|164.277
|411
|105
|% 26
|36.824
|36.294
|% 89
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|92.283
|46.641
|314.201
|779
|394
|% 51
|140.809
|138.924
|% 89
|Esenyurt
|% 48,11
|% 51,89
|38.061
|41.044
|520.865
|1.289
|244
|% 19
|80.229
|79.105
|% 82
|Eyüp
|% 52,54
|% 47,46
|24.866
|22.463
|272.417
|689
|142
|% 21
|47.906
|47.329
|% 87
|Fatih
|% 53,69
|% 46,31
|31.357
|27.046
|293.451
|751
|187
|% 25
|59.293
|58.403
|% 85
|Gaziosmanpaşa
|% 60,4
|% 39,6
|57.576
|37.756
|352.644
|867
|270
|% 31
|96.605
|95.332
|% 88
|Güngören
|% 54,62
|% 45,38
|29.577
|24.570
|216.971
|538
|158
|% 29
|54.888
|54.147
|% 86
|Kadıköy
|% 20,38
|% 79,62
|5.648
|22.067
|365.772
|920
|80
|% 9
|27.989
|27.715
|% 89
|Kağıthane
|% 55,28
|% 44,72
|44.335
|35.872
|321.561
|798
|231
|% 29
|81.206
|80.207
|% 87
|Kartal
|% 44,58
|% 55,42
|57.830
|71.897
|346.163
|859
|364
|% 42
|131.373
|129.727
|% 90
|Küçükçekmece
|% 46,73
|% 53,27
|59.296
|67.601
|541.116
|1.338
|369
|% 28
|128.693
|126.897
|% 87
|Maltepe
|% 39,11
|% 60,89
|18.224
|28.375
|371.093
|923
|135
|% 15
|47.105
|46.599
|% 87
|Pendik
|% 59,22
|% 40,78
|73.206
|50.418
|487.128
|1.208
|353
|% 29
|125.326
|123.624
|% 88
|Sancaktepe
|% 55,46
|% 44,54
|22.162
|17.797
|255.212
|630
|119
|% 19
|40.529
|39.959
|% 84
|Sarıyer
|% 46,62
|% 53,38
|20.050
|22.958
|250.085
|647
|128
|% 20
|43.516
|43.008
|% 89
|Silivri
|% 43,07
|% 56,93
|11.178
|14.778
|124.372
|336
|81
|% 24
|26.357
|25.956
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,29
|% 29,71
|38.871
|16.433
|210.830
|519
|157
|% 30
|56.279
|55.304
|% 88
|Sultangazi
|% 65,05
|% 34,95
|68.242
|36.672
|348.712
|858
|298
|% 35
|106.249
|104.914
|% 88
|Şile
|% 55,47
|% 44,53
|7.358
|5.906
|26.322
|96
|65
|% 68
|13.504
|13.264
|% 90
|Şişli
|% 34,03
|% 65,97
|9.072
|17.587
|207.496
|524
|81
|% 15
|27.033
|26.659
|% 85
|Tuzla
|% 51,41
|% 48,59
|32.315
|30.538
|169.258
|423
|178
|% 42
|63.692
|62.853
|% 90
|Ümraniye
|% 58,38
|% 41,62
|56.577
|40.340
|491.835
|1.220
|277
|% 23
|98.224
|96.917
|% 89
|Üsküdar
|% 50,59
|% 49,41
|41.261
|40.303
|406.630
|1.019
|234
|% 23
|82.722
|81.564
|% 89
|Zeytinburnu
|% 52,4
|% 47,6
|23.956
|21.762
|195.492
|488
|136
|% 28
|46.385
|45.718
|% 86