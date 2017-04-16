Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 77,83% 22,171.387395310.00397418% 21.8421.782% 76Merkez% 96,56% 3,442539168.8884451% 0265262% 98Aksu% 0% 0003.811220% 000% 0Atabey% 55,17% 44,8316134.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Isparta% 77,83% 22,171.387395310.00397418% 21.8421.782% 76
Merkez% 96,56% 3,442539168.8884451% 0265262% 98
Aksu% 0% 0003.811220% 000% 0
Atabey% 55,17% 44,8316134.230181% 62929% 9
Eğirdir% 0% 00024.203900% 000% 0
Gelendost% 58,54% 41,46725112.332421% 2131123% 96
Gönen% 0% 0005.692210% 000% 0
Keçiborlu% 91,43% 8,5764611.203432% 57670% 97
Senirkent% 0% 0009.155350% 000% 0
Sütçüler% 77,19% 22,815821728.5644510% 22774754% 84
Şarkikaraağaç% 75,6% 24,42207119.521702% 3303291% 87
Uluborlu% 0% 0005.487200% 000% 0
Yalvaç% 71,15% 28,851807335.0761161% 1264253% 76
Yenişarbademli% 0% 0001.84170% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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