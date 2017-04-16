Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Isparta
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIsparta% 77,83% 22,171.387395310.00397418% 21.8421.782% 76Merkez% 96,56% 3,442539168.8884451% 0265262% 98Aksu% 0% 0003.811220% 000% 0Atabey% 55,17% 44,8316134.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Isparta
|% 77,83
|% 22,17
|1.387
|395
|310.003
|974
|18
|% 2
|1.842
|1.782
|% 76
|Merkez
|% 96,56
|% 3,44
|253
|9
|168.888
|445
|1
|% 0
|265
|262
|% 98
|Aksu
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.811
|22
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Atabey
|% 55,17
|% 44,83
|16
|13
|4.230
|18
|1
|% 6
|29
|29
|% 9
|Eğirdir
|% 0
|% 0
|0
|0
|24.203
|90
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gelendost
|% 58,54
|% 41,46
|72
|51
|12.332
|42
|1
|% 2
|131
|123
|% 96
|Gönen
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.692
|21
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Keçiborlu
|% 91,43
|% 8,57
|64
|6
|11.203
|43
|2
|% 5
|76
|70
|% 97
|Senirkent
|% 0
|% 0
|0
|0
|9.155
|35
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sütçüler
|% 77,19
|% 22,81
|582
|172
|8.564
|45
|10
|% 22
|774
|754
|% 84
|Şarkikaraağaç
|% 75,6
|% 24,4
|220
|71
|19.521
|70
|2
|% 3
|303
|291
|% 87
|Uluborlu
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.487
|20
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yalvaç
|% 71,15
|% 28,85
|180
|73
|35.076
|116
|1
|% 1
|264
|253
|% 76
|Yenişarbademli
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.841
|7
|0
|% 0
|0
|0
|% 0