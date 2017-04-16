Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 65,34% 34,6633.59917.8251.018.2002.829233% 852.18251.424% 81Altınözü% 76,63% 23,371.83355935.00411314% 122.4332.392% 87Antakya% 68,63% 31,372.063943230.21061910% 23.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 65,34% 34,6633.59917.8251.018.2002.829233% 852.18251.424% 81
Altınözü% 76,63% 23,371.83355935.00411314% 122.4332.392% 87
Antakya% 68,63% 31,372.063943230.21061910% 23.0493.006% 92
Arsuz% 79,8% 20,21.51738459.6091668% 51.9251.901% 92
Belen% 68,69% 31,311.24256622.146627% 111.8261.808% 93
Defne% 5,29% 94,711382.47299.7612709% 32.6312.610% 87
Dörtyol% 49,14% 50,861.6601.71881.07021512% 63.4333.378% 77
Erzin% 53,49% 46,511.7701.53928.2658111% 143.3633.309% 87
Hassa% 73,7% 26,35.4471.94435.18411239% 357.5357.391% 61
İskenderun% 61,17% 38,831.6051.019170.0014399% 22.6482.624% 93
Kırıkhan% 75,84% 24,166.1471.95872.00621038% 188.2008.105% 91
Kumlu% 65,47% 34,536223288.000276% 22967950% 78
Payas% 51,82% 48,1865560927.096724% 61.2741.264% 88
Reyhanlı% 75,81% 24,194.3501.38853.23015928% 185.8085.738% 80
Samandağ% 34,64% 65,367591.43277.79921011% 52.2162.191% 69
Yayladağı% 79,69% 20,313.79196618.8197427% 364.8744.757% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, İskenderun, Yayladağı, Reyhanlı, Samandağ, Kırıkhan, Altınözü, Antakya, Dörtyol, Erzin