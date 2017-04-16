Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 65,34% 34,6633.59917.8251.018.2002.829233% 852.18251.424% 81Altınözü% 76,63% 23,371.83355935.00411314% 122.4332.392% 87Antakya% 68,63% 31,372.063943230.21061910% 23.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 65,34
|% 34,66
|33.599
|17.825
|1.018.200
|2.829
|233
|% 8
|52.182
|51.424
|% 81
|Altınözü
|% 76,63
|% 23,37
|1.833
|559
|35.004
|113
|14
|% 12
|2.433
|2.392
|% 87
|Antakya
|% 68,63
|% 31,37
|2.063
|943
|230.210
|619
|10
|% 2
|3.049
|3.006
|% 92
|Arsuz
|% 79,8
|% 20,2
|1.517
|384
|59.609
|166
|8
|% 5
|1.925
|1.901
|% 92
|Belen
|% 68,69
|% 31,31
|1.242
|566
|22.146
|62
|7
|% 11
|1.826
|1.808
|% 93
|Defne
|% 5,29
|% 94,71
|138
|2.472
|99.761
|270
|9
|% 3
|2.631
|2.610
|% 87
|Dörtyol
|% 49,14
|% 50,86
|1.660
|1.718
|81.070
|215
|12
|% 6
|3.433
|3.378
|% 77
|Erzin
|% 53,49
|% 46,51
|1.770
|1.539
|28.265
|81
|11
|% 14
|3.363
|3.309
|% 87
|Hassa
|% 73,7
|% 26,3
|5.447
|1.944
|35.184
|112
|39
|% 35
|7.535
|7.391
|% 61
|İskenderun
|% 61,17
|% 38,83
|1.605
|1.019
|170.001
|439
|9
|% 2
|2.648
|2.624
|% 93
|Kırıkhan
|% 75,84
|% 24,16
|6.147
|1.958
|72.006
|210
|38
|% 18
|8.200
|8.105
|% 91
|Kumlu
|% 65,47
|% 34,53
|622
|328
|8.000
|27
|6
|% 22
|967
|950
|% 78
|Payas
|% 51,82
|% 48,18
|655
|609
|27.096
|72
|4
|% 6
|1.274
|1.264
|% 88
|Reyhanlı
|% 75,81
|% 24,19
|4.350
|1.388
|53.230
|159
|28
|% 18
|5.808
|5.738
|% 80
|Samandağ
|% 34,64
|% 65,36
|759
|1.432
|77.799
|210
|11
|% 5
|2.216
|2.191
|% 69
|Yayladağı
|% 79,69
|% 20,31
|3.791
|966
|18.819
|74
|27
|% 36
|4.874
|4.757
|% 91