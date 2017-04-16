Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 64,02% 35,981.0736031.018.2002.82923% 11.6961.676% 38Altınözü% 58,33% 41,67423035.0041132% 27372% 97Antakya% 0% 000230.2106190% 000% 0Arsuz% 0% 00059.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Hatay% 64,02% 35,981.0736031.018.2002.82923% 11.6961.676% 38
Altınözü% 58,33% 41,67423035.0041132% 27372% 97
Antakya% 0% 000230.2106190% 000% 0
Arsuz% 0% 00059.6091660% 000% 0
Belen% 0% 00022.146620% 000% 0
Defne% 13,56% 86,4485199.7612701% 06059% 100
Dörtyol% 0% 00081.0702150% 000% 0
Erzin% 0% 00028.265810% 000% 0
Hassa% 66,32% 33,6838219435.1841127% 6578576% 24
İskenderun% 0% 000170.0014390% 000% 0
Kırıkhan% 62,88% 37,1231018372.0062104% 2498493% 69
Kumlu% 56,79% 43,2192708.000272% 7165162% 87
Payas% 0% 00027.096720% 000% 0
Reyhanlı% 78,57% 21,43661853.2301592% 18584% 113
Samandağ% 0% 00077.7992102% 100% 0
Yayladağı% 75,22% 24,781735718.819743% 4237230% 98
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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