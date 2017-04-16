Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Hatay
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıHatay% 64,02% 35,981.0736031.018.2002.82923% 11.6961.676% 38Altınözü% 58,33% 41,67423035.0041132% 27372% 97Antakya% 0% 000230.2106190% 000% 0Arsuz% 0% 00059.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Hatay
|% 64,02
|% 35,98
|1.073
|603
|1.018.200
|2.829
|23
|% 1
|1.696
|1.676
|% 38
|Altınözü
|% 58,33
|% 41,67
|42
|30
|35.004
|113
|2
|% 2
|73
|72
|% 97
|Antakya
|% 0
|% 0
|0
|0
|230.210
|619
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Arsuz
|% 0
|% 0
|0
|0
|59.609
|166
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Belen
|% 0
|% 0
|0
|0
|22.146
|62
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Defne
|% 13,56
|% 86,44
|8
|51
|99.761
|270
|1
|% 0
|60
|59
|% 100
|Dörtyol
|% 0
|% 0
|0
|0
|81.070
|215
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Erzin
|% 0
|% 0
|0
|0
|28.265
|81
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Hassa
|% 66,32
|% 33,68
|382
|194
|35.184
|112
|7
|% 6
|578
|576
|% 24
|İskenderun
|% 0
|% 0
|0
|0
|170.001
|439
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kırıkhan
|% 62,88
|% 37,12
|310
|183
|72.006
|210
|4
|% 2
|498
|493
|% 69
|Kumlu
|% 56,79
|% 43,21
|92
|70
|8.000
|27
|2
|% 7
|165
|162
|% 87
|Payas
|% 0
|% 0
|0
|0
|27.096
|72
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Reyhanlı
|% 78,57
|% 21,43
|66
|18
|53.230
|159
|2
|% 1
|85
|84
|% 113
|Samandağ
|% 0
|% 0
|0
|0
|77.799
|210
|2
|% 1
|0
|0
|% 0
|Yayladağı
|% 75,22
|% 24,78
|173
|57
|18.819
|74
|3
|% 4
|237
|230
|% 98