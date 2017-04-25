Halk Otobüsü Ile Tırın Çarpışma Anı Kamerada

Çorum'da geçtiğimiz günlerde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı trafik kazası, otobüsteki kameralara saniye saniye yansıdı. Kaza, 21 Nisan tarihine Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Serdar S. yönetimindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, Organize Sanayi Kavşağında bir tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs refüje çıkmış kazada 8 kişi yaralanmıştı. O kaza anı otobüs içerisindeki araç kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, organize sanayi bölgesinden yolcularını alan halk otobüsü Çorum-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağına çıktığı sırada tırla çarpışıyor. Çarpmanın şiddeti ile otobüsün ön camı sürücünün suratına patlıyor.



Kaza sonrası kaçan tır sürücüsünün jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Konya'da yakalandığı öğrenildi.



(M. Muttalip Yalçın / İHA)