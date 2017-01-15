Haliliye Belediyespor'da Galibiyet Sevinci

Haliliye Belediyespor'un Bölgesel Lig'de mücadele eden basketbol takımı ve 2 Lig'de mücadele eden voleybol takımı haftayı galibiyetle tamamladı.



Haliliye Belediyesi Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginin yedinci maçında Hatay ekibi Titan Gençlik Sporu deplasmanda 75-63 yendi. Şanlıurfa'nın Bölgesel Lig'de mücadele eden tek takımı olan Haliliye Belediyesi Basketbol Takımı bu sonuçla puanını 13 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde 11. Grupta mücadele eden Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı ilk etapta Play Off grubuna kalarak 3. lige yükselmeyi hedefliyor.



Voleybol takımından 12'nci maçında 12'nci galibiyet



Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi 5'nci Grup'ta karşılaştığı



Dicle 21 Gençlik'i 3- 0 mağlup etti. İlk sette oldukça etkili oynayan Haliliye ekibi ilk seti 25-7 kazandı. Son iki sette de etkili oyununu sürdüren Haliliye Belediyespor ikinci seti 25-10 üçüncü ve son seti de 25-11 kazanarak 12'nci maçında 12'nci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Haliliye Belediyespor liderliğini de sürdürdü. Haliliye Belediyespor 13. hafta mücadelesinde 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da GAP Arena Spor Salonunda Nusaybin Gençlikle karşılaşacak. - ŞANLIURFA