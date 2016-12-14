Halep Son Durum! Halep'te Savaş Bitti mi?

Halep'te son durumun ne olduğu merak ediliyor. Halep'te savaş bitti mi? Halep kentinde rejim güçleri ve Şii milislerin ateşkesi bozmasının ardından konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü Direktörü "Galiba her şey bitti." dedi. Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmaların durdurulması için dün akşam sağlanan ateşkesin ardından gözler bu kente çevrildi. Sivillerin ve muhalif güçlerin Halep'ten tahliyesinde gecikme yaşanırken; ateşkes rejim güçleri ve Şii milislerce ihlal edildi. Rejimin savaş uçaklarıyla Halep'i bombalamaya başladığını aktaran Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü Direktörü, "Galiba her şey (ateşkes) bitti" dedi.

HALEP'TE SON DURUM

Halep'te son durumun ne olduğu merak ediliyor. Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, Halep'in doğusunda sıkışan sivillerin ve muhalif güçlerin şehirden tahliye edilmesini öngörüyor. Türk hükümetinden bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, muhalif savaşçılar ve ailelerinin yanı sıra muhalifleri destekleyen sivillerin Çarşamba akşamına kadar Halep'i terk edebileceğini söylemişti. Ancak Reuters'ın haberine göre, TSİ 06.00'da başlaması planlanan tahliyede gecikmeler yaşanıyor.

OTOBÜSLER GERİ DÖNDÜ

Reuters'a bilgi veren bir görgü tanığı, tahliye işlemleri için üzerinde anlaşılan noktada bekleyen 20 otobüsün motorlarının çalıştığını ancak Halep'in doğusunda muhaliflerin bulunduğu bölgelere hareket etmediklerini aktardı. Lübnan Hizbullahı'nın yayın organı olarak bilinen El Manar televizyonu ise öğle saatlerinde, otobüslerin, garajlara geri döndüğünü bildirdi.

Reuters'a göre, Halep'teki muhalif yetkililer anlaşmaya İran destekli Şii milislerin engel olmaya çalıştığını öne sürdü. Muhaliflere yakın Orient TV, tahliye planının Perşembe gününe sarkabileceğini iddia etti.

"HÜKÜMET ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI ÇÜNKÜ..."

Rejime yakın bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin tahliye anlaşmasını askıya alma sebebini şöyle aktardı:

"Çünkü başta 2 bin savaşçının ayrılacağı ifade edilmişti. Şimdi 10 bin insan var. Hükümet ayrıca kentten ayrılacak kişilerin listesini istiyor. Çünkü aralarında esir ya da mahkûmlar olabilir."

"İRAN YENİ ŞARTLAR EKLETTİ"

Suriyeli iki muhalif yetkili ve bir BM yetkilisi ise İran'ın ateşkes anlaşmasına yeni şartlar eklettiğini belirtti. İsyancı yetkililerden biri ve BM yetkilisi, İran'ın muhalifler tarafından kuşatılan Foua ve Kefraya köylerinden yaralıların eş zamanlı olarak tahliye edilmesini istediğini söyledi.

AA: ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise rejim güçleri ve İran komutasındaki Şii milisler bu sabah, Halep'in doğusunda sağlanan ateşkesi ihlal ederek saldırıya geçti.

Halen kent merkezinin doğusunda kuşatma altındaki bölgede bulunan AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin bulunduğu cephe hatlarından saat 10.30 sularında top ve havan atışları başladı. Muhaliflerin kontrolündeki 6 kilometrekarelik yerleşim alanının farklı noktalarına, son 40 dakika içerisinde onlarca top ve havan mermisi düştü.

"GALİBA HER ŞEY BİTTİ"

Reuters'ın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Halep'te varılan ateşkes anlaşmasının bugün, rejimin savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği bombardıman ve ağır top ateşi dahil yeni saldırılarla kesintiye uğradığını açıkladı.

Örgüt direktörü Rami Abdülrahman yaptığı açıklamada, "Çatışmalar çok şiddetli ve bombardıman çok ağır... Galiba her şey (ateşkes) bitti" dedi.

40'TAN FAZLA YARALI

AA'ya konuşan Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari de "Ateşkes ve tahliye mutabakatının ardından yaralılar çıkış noktalarına kadar ulaştı ama bu noktalar kapalıydı. Şu ana kadar hiçbir yaralı çıkış yapmadı. Şu anda saldırılar çok şiddetli, her türlü ağır silahla sürüyor. 40'tan fazla yaralı var" dedi.

Suriye devlet televizyonu ise muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden atılan roketlerin, yedi kişinin ölümüne yol açtığını iddia etti. Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında dün saat 19.00 sularında sağlanan ateşkesten sonra saldırılar durmuştu.

İHA: YARALILARIN TAHLİYESİ BAŞLADI

Büyük tahliye için otobüsler Halep yakınında oluşturulan güvenli bölgede hazır bekletilirken, yaralı çocuk ve kadınlardan oluşan ilk grupların İdlib'e doğru sevk edilmesine başlandı.

İHA'nın haberine göre, Halep'te kuşatma altında bulunan çoğunluğu kadın, çocuk ve yaralılardan oluşan Suriyelilerin tahliye işlemleri sabaha karşı başladı. Buldukları minibüslerle İdlib'e doğru harekete geçen Suriyeli grupların önü rejim askerleri tarafından kesildi. TSİ 06.00'dan sonra geçişlerine izin verilen Halepli vatandaşlar, İdlib'e doğru hareket etti. Halep'in güneybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Halep'teki gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Muhaliflerin direnişe önümüzdeki 2-3 gün içinde son vermelerini bekliyorum" dedi.

BM: PLANA DAHİL DEĞİLİZ

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Doğu Halep'ten muhalif güçlerin ve sivillerin tahliyesi için yapılan planlara dahil olmadıklarını ancak bir tahliye halinde örgütün yardıma hazır olduğunu açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Bürosu'ndan (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, "(BM) kentin kuşatma altındaki bölümünden yaralı, hasta ve korunmaya muhtaç sivillerin kendi istekleriyle ve güven içinde tahliye edilmelerini kolaylaştırmaya hazırdır" denildi.

TÜRKİYE 80 BİN KİŞİLİK ÇADIR KENT KURACAK

Ateşkese arabulucuk eden Türkiye, Halep'i terk etmesi beklenen 80 bin sivili barındırmak için hazırlık yaptığını duyurdu. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptı.