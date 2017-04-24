Hakkari'de Şampiyonluk Maçı

Hakkari'de Gençler Amatör Futbol Ligi kapsamında mücadele eden Hakkari Belediyespor, sezonun şampiyonu oldu.



Hakkari Belediyespor ile Yüksekova Belediyespor arasında oynanan ligin son maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Müsabakada Hakkari Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup ederek 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.



Hakkari Belediyespor, 4 Mayıs'ta oynanacak Türkiye şampiyonası grup maçlarına katılma hakkı kazandı. - HAKKARİ