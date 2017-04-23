Hafızanızı Okuyabilen Cihazlar Gerçek Oluyor

Japonya'daki Toyoshashi Teknik Üniversitesi'nde geliştirilmeye devam eden hafıza okuyabilen cihaz, meyvelerini vermeye başladı.



Yapılan araştırmaların sonucunda, makine kafanızdan geçen sayıları ve Japon alfabesinin %61'ini hatasız bir şekilde okuyabiliyor.



Araştırmacılar, beyin dalgalarını insanların düşüncelerini anlamak için kullanıyor. Beyin dalgalarının cihaza yolladığı sinyallerle gerçekleşen işlem, aynı zamanda yapay zeka konusuna da ışık tutuyor.



Çalışmalarına devam eden araştırmacıların, hemen olmasa da yakın gelecek için büyük adımlar attıklarının da altını çiziliyor. Yakın gelecek için ümit vaat eden cihazın, ilerleyen 5 sene içerisinde de akıllı telefonlara adapte edilmesi düşünülüyor. Akıllı telefonlar için uygulama haline geleceği düşünülen cihaz ile ilgi çalışmalar sürüyor.