Güzelhisar'da Yağmur Duası

Akyurt ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesinde Güzelhisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yağmur duası yapıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okunmasının ardından Akyurt Müftüsü Ahmet Sarıtaş yağmur duası yaptı.



Duaların ardından vatandaşlara hitap eden Akyurt Kaymakamı Osman Altın, ettikleri yağmur duasının kabul olmasını temenni ederek, "İnşallah Güzelhisar'da tarımla uğraşan insanlarımız bu yağmurun bereketinden istifade ederler diye düşünüyorum." dedi.



Programa Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ve İlçe Müftüsü Ahmet Sarıtaş ile mahalle sakinleri katıldı.