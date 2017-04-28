Güvercin Köy Temmuzda Açılıyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 75'inci Yıl Mahallesinde bulunan Güvercin Köyü gezdi.



Odunpazarı Belediyesi dünyada bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Odunpazarı Belediyesinin bütün projelerini titizlikle inceleyen, çalışmalarını kontrol eden Başkan Kurt, bu kez de 75'inci Yıl Mahallesi Van Sokakta yer alan Güvercin Köyü inceledi. Tesis inşaatının yüzde 95'inin bittiğini belirten Başkan Kurt, temmuz ayında Güvercin Köyün açılışının yapılacağını duyurdu.



15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercin Köyde 136 adet güvercin kafesi bulunacak. Güvercin Köyde veteriner muayenehanesinin yanı sıra mezat alanı da yer alacak. 6 Mart 2016 tarihinde Kurşunlu Külliyesinde tanıtımı yapılan Güvercin Köyün yapım işleri ihale edilmiş ve Ağustos 2016'da da Güvercin Köyün temeli atılmıştı. - ESKİŞEHİR