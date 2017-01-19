Güreşçilere Salon

Aziziye Mahallesinde bulunan ve Düzce Belediyesine devredilen spor salonunun güreş sporuna uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalarda sona gelindi.



Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü için düzenleme yapılan spor salonunun güreş sporu standardizasyonu için yapılan düzenlemelerin büyük bir bölümü tamamlandı. Ata sporu güreşin teşvik edilmesi ve sporculara rahat antrenman ortamı hazırlanması amacıyla başlatılan çalışmalar Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş tarafından da yakından takip ediliyor. Tribün düzenlemeleri bitirilen salonda güneş minderleri ve ekipman tahsis edilmesi de tamamlanıyor. Güreş sporunun gelişmesi için hamle yapan Başkan Mehmet Keleş bunun için 1987 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kılıç ile 2003 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Kenan Şimşek'i Düzce Belediyespor Güreş takımının başına getirmişti. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in 'Spor Danışmanlığını' yürüten 1987 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kılıç, güreş takımının kulüp başkanı oldu. - DÜZCE