Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan Sincar mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Sincar operasyonunu hatırlatarak, "Bakın Sincar'da en önemli merkezlerini vurduk. Vakti saati geldiğinde yapmamız gerektiğini biliriz, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.



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TSK: Sincar ve Karaçok'ta 89 terörist etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Sincar ve Karaçok bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 89 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.



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Cami inşaatında göçük: 3 ölü, 3 yaralı



Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



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81 ilde huzur operasyonunda bin 628 kişi yakalandı



Emniyet Genel Müdürlüğü, Huzur Türkiye-5 Uygulamasında, 633 bin 772 kişi kontrol edildiğini belirterek arandığı tespit edilen bin 628 kişi yakalandığını 501 kişi gözaltına alınırken bin 261 kişi hakkında ise adli-idari işlem uygulandığını açıkladı.



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Gelincik çiçekleri Güneydoğu'yu kızıla boyadı



Baharın müjdecisi gelincik çiçekleri Güneydoğu'yu kızıla boyarken, bazı bölgelerde 3 farklı renkte görülen gelincikler renk cümbüşü oluşturuyor.



(İHA)