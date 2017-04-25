Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
AKPM'den skandal 'Türkiye' kararı
Strasbourg - Avrupa yeni bir siyasi skandala daha imza attı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına karar verdi.
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Danıştay'dan CHP'ye ret
Ankara - CHP'ye Danıştay'dan olumsuz yanıt geldi.
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Yunanistan darbecilere bir kez daha sahip çıktı
Atina - Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 3'ünün iadesi talebini reddetti.
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TSK'dan Sincar'a hava herakatı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu Karakoçak Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında, belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.
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Şili'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Santiago - Şili'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Volkan'a 1, Yalçın ve Ufuk'a 5 maç ceza
İstanbul - PFDK kararları açıklandı. Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Volkan Babacan'a 1, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç ceza verildi. Emre Belözoğlu'na ise 50 bin TL para cezası verildi.
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Dev maçta olay: Yangın değil sis bombası !
Eindhoven - Hollanda'da oynanan PSV-Ajax maçına tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.
(İHA)