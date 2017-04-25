Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

AKPM'den skandal 'Türkiye' kararı

Strasbourg - Avrupa yeni bir siyasi skandala daha imza attı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına karar verdi.



Danıştay'dan CHP'ye ret

Ankara - CHP'ye Danıştay'dan olumsuz yanıt geldi.



Yunanistan darbecilere bir kez daha sahip çıktı

Atina - Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 3'ünün iadesi talebini reddetti.



TSK'dan Sincar'a hava herakatı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu Karakoçak Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında, belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.



Şili'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Santiago - Şili'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Volkan'a 1, Yalçın ve Ufuk'a 5 maç ceza

İstanbul - PFDK kararları açıklandı. Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Volkan Babacan'a 1, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç ceza verildi. Emre Belözoğlu'na ise 50 bin TL para cezası verildi.



Dev maçta olay: Yangın değil sis bombası !

Eindhoven - Hollanda'da oynanan PSV-Ajax maçına tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Başkenti, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Türk Ordusu, Sincar Dağı, Ufuk Ceylan